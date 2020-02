"Andrada está bien, pero no estoy apurado"

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, informó ayer que el arquero Esteban Andrada se encuentra bien de la lesión en la rodilla derecha, pero aseguró no estar "apurado" para que vuelva a la titularidad el próximo sábado en el partido ante Atlético Tucumán, como local.

"Mañana (por hoy) lo vamos a terminar de definir. Andrada trabajó bien estos dos días pero no tengo apuro con nadie", afirmó Russo en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en el centro de entrenamientos de Ezeiza.

El entrenador "xeneize" no confirmó el equipo para recibir a Atlético Tucumán mañana sábado a las 21.45 en La Bombonera, pero lo más probable es que no apurará el retorno de Andrada y el único cambio sería el retorno de Carlos Izquierdoz.

Russo hizo mucho hincapié en "bajar la ansiedad" y ante las reiteradas consultas sobre los tres puntos de diferencia con el líder de la Superliga, River Plate, remarcó que no piensa más allá de la próxima fecha.

La probable formación de Boca sería con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

El triunfo sobre Talleres por 2-1 en Córdoba del pasado domingo le dio tranquilidad a Boca para encarar un nuevo desafío e intentar igualar transitoriamente la línea del puntero.

"Solo pienso en Boca" y "no pienso más que en la próxima fecha" respondió Russo, quien en la previa del duelo ante el "decano" quiere que la "ansiedad" no sea un escollo en la búsqueda de "la mejor forma" del equipo.

"Hay que saber manejar los tiempos y la ansiedad de los jugadores", remarcó Russo, quien no está apurado ni quiere apresurar los tiempos de recuperación de dos jugadores importantes como Andrada y Mauro Zárate.

"Mauro está bien. Los que lo conocemos sabemos dónde estamos parados. A veces le juega en contra la ansiedad", indicó sobre su ex dirigido en Vélez Sarsfield.

Russo repitió ese concepto para "Pol" Fernández, a quien también notó "ansioso". "Quiere hacer todo rápido y se equivoca. Pero está bien, estamos contentos porque nos cumple muchas cosas", señaló el experimentado DT.

Todos deben dar "un plus"

Otra de las máximas del entrenador campeón de la Copa Libertadores de América 2007 es que los jugadores deben entender que en un club como Boca todos deben dar "un plus".

"Uno le va a pedir siempre más, aún en los momentos límites. Los chicos entienden el mensaje y los más grandes también", señaló.

Entre otros temas, el entrenador valoró la incorporación del defensor peruano Carlos Zambrano y el retorno de Jan Hurtado tras su participación en el torneo Preolímpico con el seleccionado venezolano.

"El tiempo de trabajo que llevamos no es nada comparado al resto pero confío en el plantel", remarcó.

Sobre el final, Russo también se refirió a la situación de Marcelo Gallardo, quien se operó de cálculos renales, y le deseó "lo mejor y una pronta recuperación".

El plantel de Boca volverá a los entrenamientos hoy a las 9 en el predio del club en Ezeiza, luego almorzará y los convocados quedarán concentrados en el hotel Intercontinental.