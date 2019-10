El sábado jugarán la novena jornada del Torneo "Angel Kenan"

Esperando que mejoren las condiciones climáticas, la Liga Deportiva del Oeste confirmó que este sábado 19 se jugará la totalidad de los partidos de la novena fecha del torneo “Clausura” 2019 de fútbol “Ángel Kenan”, jornada que por mal tiempo y lluvia se postergó el pasado fin de semana.

Se adelanta todo para el sábado por la celebración del “Día de la Madre”. Un cotejo se jugará en Lincoln, otro en Baigorrita y los restantes cuatro en nuestra ciudad, todos a partir de la hora 16, destacándose que quedará libre quien lidera las posiciones, River Plate.

Los encuentros previstos son los siguientes:

B.A.P. vs. Defensa Argentina; Sarmiento vs. Rivadavia de Junín, en el estadio de Ambos Mundos; Mariano Moreno vs. Independiente; Jorge Newbery vs. Ambos Mundos; Deportivo Baigorrita ante Origone FC; y Rivadavia de Lincoln contra Villa Belgrano.

Recordemos que lidera River Plate, con 18 unidades; Rivadavia de Junín (7 cotejos jugados) y Villa Belgrano (8) suman 17 puntos Deportivo Baigorrita tiene 15; Ambos Mundos, Sarmiento y Rivadavia de Lincoln, 11; Jorge Newbery, 9; B.A.P., 8; Mariano Moreno, 6; Independiente, 5; Defensa Argentina, 4; y cierra Origone FC, con tres puntos.

En cuanto a la posterior décima fecha, en la que quedará libre Villa Belgrano, tiene estos cotejos previstos:

Ambos Mundos vs. B.A.P.; Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln; Independiente vs. Jorge Newbery; Rivadavia de Junín vs. Mariano Moreno; Origone FC vs. Sarmiento de Junín y River Plate espera al Deportivo Baigorrita.