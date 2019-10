Sarmiento comenzó a preparar el partido que disputará el domingo frente a Tigre

El plantel profesional de Sarmiento de Junín comenzó a afinar la preparación para el importante encuentro que disputará el próximo domingo en nuestra ciudad, por la décima fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

Llegará a enfrentar al “Verde” en el estadio “Eva Perón” el poderoso Tigre, elenco de Victoria que dirige el recordado ex futbolista Néstor “Pipo" Gorosito y que se ubica a ocho puntos del único invicto del certamen y por ende de la zona “B”, el C.A.S., que suma 19 contra los 11 que reúne el “Matador de Victoria”, tras sumar de a tres anteanoche, al ganarle 1 a 0 a Villa Dálmine.

El tucumano Luis Lobo Medina será árbitro del encuentro dominical, con la colaboración desde las bandas de los jueces de línea Alejo Castany y Sebastián Raineri, con Mario Ejarque como cuarto árbitro.





Ayer, en la cancha N° 2 del complejo deportivo ubicado frente al estadio verdolaga, el plantel que dirige Iván Delfino realizó trabajos físicos y de potencia y esta tarde, comenzarán a darle rodaje a los trabajos con pelota.

Mañana, en tanto, será la práctica de fútbol y en ella, el entrenador comenzará a definir el equipo titular del C.A.S. para recibir a los tigrenses, buscando mantener la punta y el invicto en el principal torneo de ascenso del fútbol argentino.

El sábado habrá trabajos tácticos y por la tarde/noche, el plantel quedará concentrado en un hotel céntrico.

Los encuentros y jueces designados

Para la décima fecha, los partidos previstos, con días, horarios y árbitros confirmados, son estos:

Zona “A”:

Sábado 19: A las 15.30, Nueva Chicago vs. Alvarado de Mar del Plata, con arbitraje de Yamil Possi.

17.10: Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano de Córdoba, televisado, con contralor de Ramiro López.

Domingo 20: A las 11, Guillermo Brown de Puerto Madryn ante Mitre de Santiago del Estero, siendo juez Nelson Sosa.

A las 15.30, Atlanta vs. San Martín de San Juan, árbitro: Leandro Rey Hilfer.

18.30, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Agropecuario de Carlos Casares, con el juez Lucas Novelli.

Lunes 21, a las 18.05, Ferro Carril Oeste vs. Estudiantes de Buenos Aires (TV), siendo juez Pablo Dóvalo.

21.05, Temperley vs. Deportivo Morón (TV), con arbitraje de Sebastián Zunino.

Martes 29, Platense vs. Barracas Central, en horario a confirmar y televisado, ya que la dirigencia del “calamar” utilizará su estadio para un acto político. Será árbitro Yael Falcón Pérez.

Zona “B”:

Domingo 20, a las 17, San Martín de Tucumán vs. Atlético de Rafaela, siendo árbitro Adrián Franklin.

A las 18, Almagro vs. Quilmes A.C. (por TV), con contralor de Bruno Bocca; e Instituto de Córdoba ante All Boys, bajo arbitraje de Nazareno Arasa.

A las 19, Villa Dálmine vs. Defensores de Belgrano, siendo juez Fabricio Llobet.

A las 20 y televisado en directo, Sarmiento de Junín vs. Tigre, arbitrados por Luis Lobo Medina.

Lunes 21 a las 15.30, Deportivo Riestra vs. Brown de Adrogué, con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

A las 20, Chacarita Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (TV), bajo contralor de Diego Ceballos.

20.30, Ramón Santamarina de Tandil ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el juez Julio Barraza.

Pendiente de la primera fecha de la zona “B”, el jueves 24 de octubre:

Almagro vs. San Martín (Tucumán), a las 19.10 horas y televisado.