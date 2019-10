Primer torneo de clubes AFA a nivel local en FIFA 20

Será protagonizado por entidades argentinas con sus mejores jugadores.

Los esports en Argentina siguen creciendo y el FIFA en particular es uno de los que pica en punta.

Los clubes argentinos se dieron cuenta y comenzaron a armar sus equipos, estimándose que Sarmiento de Junín podría competir.

En Argentina Game Show Coca Cola For Se me podrá ver el primer torneo de clubes AFA a nivel local en EA Sports FIFA 20, organizado por TyC Sports E e IESA Argentina.

La cita es el sábado 19 de octubre en el Centro Costa Salguero. Se jugará la competencia en el transcurso de todo el día, para dar lugar a la gran final, que se jugará en el Escenario Coca-Cola For Me a las 19 horas, con la conducción del equipo de TyC Sports E.

Será un torneo que servirá de apertura a la que promete ser la mejor temporada de FIFA en la historia de nuestro país. Un evento a todo o nada para arrancar con el pie derecho en la edición más nueva del juego.

Y se jugará en modo FIFA Ultimate Team

Para aquellos que no tienen club, también habrá una chance de participar. El ganador del torneo abierto del viernes 18 de octubre participará como invitado especial, así que el que quiera participar, debe acercate al booth de TyC Sports a partir de las 15 hs.

Para reservar entradas para la Argentina Game Show Coca-Cola For Me, los interesados deben ingresar en: argentinagameshow.com/entradas.