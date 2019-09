La Loba defenderá el liderazgo en su visita a Rivadavia de Junín

Mañana a las 14 horas comenzará a disputarse la séptima fecha del Torneo Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En la jornada inicial habrá un choque para alquilar balcones; se trata del puntero River Plate de Junín que tendrá una visita de alto riesgo ante Rivadavia de Junín.

Para el conjunto albiceleste que conduce tácticamente Gustavo Merlo será una oportunidad inmejorable de enfrentar al líder del certamen. Los números también hacen que el partido genere expectativa ya que La Loba lidera con 15 puntos y Rivadavia (J) está tercero con 13.

Tras el gran partido de mañana, el domingo la sexta fecha se completará con los restantes cinco encuentros. En la jornada dominical, siempre desde las 15.30, BAP recibirá Rivadavia de Lincoln, Jorge Newbery se medirá en su estadio ante Villa Belgrano, Defensa Argentina jugará ante Mariano Moreno, Deportivo Baigorrita será local ante Independiente de Junín y Sarmiento jugará en cancha de Ambos Mundos juntamente ante el "Tricolor". Libre tendrá Origone Fútbol Club.



La séptima fecha del torneo de inferiores

Mañana

BAP vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 15.30

Baigorrita vs. Indep.

Sexta: 13.30

Décima: 14.45

Cuarta: 15.45

Sarmiento vs. A. Mundos

(cancha de A. Mundos)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30



El domingo

BAP vs. Rivadavia (L)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Newbery vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Defensa vs. Moreno

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Baigorrita vs. Indep.

Séptima: 14.00

Sarmiento vs. A. Mundos

(cancha de A. Mundos)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45