Jorge Newbery de Junín: El desafío de avanzar en tiempos de crisis

En diálogo con Democracia el presidente del Club Jorge Newbery de Junín, Lautaro Mazzutti, habló de la difícil situación económica por la que atraviesa la institución y destacó la importancia de poder contar con el apoyo de la sociedad en tiempos de crisis.

A pesar de que el contexto no es el mejor, Mazzutti aseguró que la comisión que preside tiene en carpeta desarrollar un proyecto ambicioso, como lo es la construcción de un gimnasio.

El presidente del "Aviador" también repasó el presente institucional y deportivo. A continuación, los principales extractos de la charla.

- ¿Cómo podría describir la actualidad de la institución?

- En lo deportivo y en lo social considero que el club está bien. Tenemos la suerte de contar con muchísimos chicos en divisiones inferiores y también en la escuelita. También están los equipos de fútbol femenino pero además del fútbol hoy el club está ofreciendo otras alternativas como taekwondo, tenis de mesa y zumba. Cualquiera que pase por el club a la tarde puede comprobar la gran cantidad de chicos que vienen, te diría que como nunca antes se ha visto.

- Siempre los clubes cumplen un rol social importante.

- Sí, nosotros tenemos las puertas abiertas para todos. Inclusive siempre estamos recibiendo la visita de jardines de infantes y también colaboramos con actividades solidarias cuando se da la posibilidad. También quiero destacar el trabajo que se viene haciendo en inferiores. Tenemos un coordinador (Pablo Gavio) que viene haciendo una gran tarea, hay muchos chicos y estamos teniendo una gran participación en los encuentros y torneos que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

- En primera división se está dando un recambio. ¿Qué rol cumple la dirigencia en este proceso?

- Desde lo futbolístico no estamos teniendo un buen campeonato. El clausura pasado salimos campeones, en el apertura salimos subcampeones y este inicio no ha sido para nada bueno. Hace poco tomamos la decisión de cambiar de entrenador (Se fue "Pepo" García y llegó Abel Oliver) y ahora estamos atravesando esta etapa de adaptación con la ilusión de terminar de la mejor manera este clausura para comenzar con todo el nocturno. La idea siempre es ser protagonistas.

- ¿Cuáles son los desafíos que se vienen?

- Ahora estamos trabajando fuertemente para comenzar con la colonia de vacaciones. Esperamos a más de cien niños y estamos en la etapa de preparación, viendo las reformas y los arreglos que podamos hacer para que los chicos disfruten del verano en el club.

- ¿Alguna obra en carpeta?

- Es un contexto complicado desde lo económico pero, de todas maneras hemos avanzado mucho en el proyecto que prevé la construcción de un gimnasio. Estamos trabajando en conjunto con un grupo de ex jugadores y colaboradores que se está encargando de recaudar y administrar los fondos. Es muy difícil porque el aumento que vienen teniendo los materiales para la construcción son altísimos. Pero de todas maneras estoy convencido de que vamos a sacar el proyecto adelante y que dentro de poco ya vamos a arrancar en los primeros trabajos. El gimnasio va a estar ubicado al lado de la secretearía y seguramente aportará mayor calidad a los entrenamientos.

- ¿Cómo están los clubes de Junín?

- La situación de los clubes no se escapa a la situación que se vive en el país. Han aumentado muchísimo los costos fijos, los costos de los materiales de trabajo, la seguridad y te diría que aumentó hasta el hecho de marcar la cancha.

- ¿Cómo se enfrentan estos problemas?

- Con trabajo. La inflación ha generado un problema grave para todos los clubes. Y nosotros no podemos aumentar los ingresos, entonces se he hecho todo muy difícil. La cuota social para nosotros es algo casi simbólico. Entonces todo hace que la situación de los clubes no sea buena. Los clubes sobreviven gracias a la colaboración de la sociedad, gracias al trabajo de los dirigentes y gracias al respaldo de los padres de los chicos. La colaboración del municipio arrancó en 9.000 pesos y hoy es de 17.500. En este punto considero que el apoyo del gobierno nacional, provincial y local debería ser mayor.