Sarmiento no pudo concretar y empató 0 a 0

Sarmiento empató sin goles ayer ante Santamarina de Tandil, en el partido que marcó el debut para ambos equipos en el campeonato de la Primera Nacional. El encuentro se jugó en el Estadio "Eva Perón" y fue arbitrado por Carlos Gareano.

De cara al choque de ayer, el entrenador del Verde, Iván Delfino, tuvo que sortear varios inconvenientes. Principalmente, el DT no pudo contar con varios jugadores. Entre ellos, los defensores Luis Yamil Garnier (rotura de meniscos rodilla derecha), Wilfredo Olivera (esguince de tobillo) y Lucas Landa (cinco amarillas); y los volantes Franco Leys (rotura de ligamentos) y Gabriel Graciani (distensión muscular del posterior izquierdo).

En reemplazo de estos futbolistas que Delfino considera titulares, el técnico apostó a la juventud de Matías García para ocupar el lateral derecho de la defensa; de Braian Salvareschi y Juan Antonini para conformar la dupla de centrales; y de Benjamín Borasi para jugar por el lateral derecho de la línea de volantes.

De esta manera, con un conjunto repleto de juveniles, el Verde arrancó el encuentro mejor posicionado. De menor a mayor, Sarmiento fue tomando confianza y de a poco se fue acercando al arco defendido por Papaleo.

En esa primera etapa, la "Bruja" Federico Vismara mostró un gran oficio para la recuperación y para salir jugando con la pelota al piso; y el equipo tuvo en Ariel Cólzera a su jugador más determinante.

En esa parte inicial, Sarmiento iba a tener las jugadas más claras. Borasi desperdició dos chances con el arco a su disposición y Pablo Magnín rozó el travesaño tras un fuerte disparó que sacó luego de una gran media vuelta. Así, siendo más que su rival, el Verde no pudo romper el cero en los primeros 45 minutos.

Nuevas chances, la misma ineficacia

En el complemento la historia no fue muy distinta. Con mucho orden y siempre buscando el arco rival, Sarmiento siguió siendo más que Santamarina pero repitió la ineficacia de la primera parte.

En busca de un mejor funcionamiento y siempre con la convicción clara de ganar el partido, en la segunda parte Delfino agotó los tres cambios. Fernando Núñez ingresó por Cólzera, Maxi Fornari lo hizo por Borasi y en la última parte Sergio Quiroga entró por Pombo.

El cambio de nombres no alteró el orden ni la insistencia. Y la más clara nuevamente fue para el Verde. Cuando el partido moría, Quiroga dejó solo a Magnín con el arquero y en el mano a mano el delantero remató afuera. No había caso. No era el día.

En definitiva, a Sarmiento solo le faltó el gol para coronar una actuación aceptable. El equipo mostró orden, ganas y carácter. Y le faltó puntería para quedarse con un triunfo que hubiese sido merecido.