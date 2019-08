Talleres empató con Central Córdoba en Córdoba

Talleres de Córdoba desperdició una buena cantidad de chances y empató como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, 1-1, en encuentro válido por la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

El tanto de los cordobeses fue anotado por el volante Juan Ignacio Méndez a los 31 minutos del primer tiempo, mientras que igualó Lisandro Alzugaray para los dirigidos por Gustavo Coleoni.

El primer tiempo fue ampliamente favorable para los cordobeses, que pudieron haber logrado una diferencia mayor al 1-0 con el que se fueron al descanso si hubieran estado más precisos en la definición.



El tanto de cabeza de Méndez, que acomodó la pelota junto al palo derecho del ‘Ruso’ Diego Rodríguez tras un tiro de esquina enviado por Tomás Pochettino, fue la apertura del marcador cuando promediaba la primera etapa.

Pero antes el ex arquero de Independiente se lució ante otro ex ‘Rojo’, Jonathan Menéndez, y también contuvo tiros muy claros de Franco Fragapane y otras dos chances de Nahuel Bustos que no pudo concretar.

La intensidad de Talleres era mucho para un discreto elenco santiagueño, que a los seis minutos del complemento sufrió la expulsión de Marcelo Meli.

Al 'ferroviario' se le hacía todo demasiado cuesta arriba, porque tenía al colombiano José Adolfo Valencia como la única opción ofensiva, pero al delantero no le llegaban pelotas claras.

Sin embargo se fue desdibujando el local con el correr de los minutos y con mucho amor propio y un hombre menos, el visitante hilvanó una gran jugada que terminó en el tanto del ingresado Alzugaray, para equilibrar el marcador.