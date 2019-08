Origone Fútbol Club: Cancha iluminada, el próximo objetivo

El presidente de Origone Fútbol Club, Adrián Ratto, confirmó a Democracia que el proyecto de instalar un sistema lumínico en la cancha principal ya se ejecutó en un 50 por ciento y la inversión final alcanzará los 500 mil pesos, aproximadamente.

Además, la máxima autoridad de la institución de Agustín Roca realizó un balance de la gestión y remarcó los principales objetivos.

Uno de los principales objetivos es que los chicos de Agustín Roca estén cómodos en el club.

-¿Cómo podría describir la realidad del club Origone?

-Hemos conformado un lindo grupo de trabajo. En principio la idea es mantenernos en la misma línea de la comisión anterior. Había algunos errores que pudimos mejorar y desde lo deportivo, principalmente, queremos fortalecer las divisiones inferiores. Uno de los principales objetivos es que los chicos de Agustín Roca estén cómodos en el club. Hoy tendremos entre sesenta y setenta chicos.

-Es un buen número, una gran responsabilidad ¿Cómo se manejan desde lo organizativo?

-La principal tarea es conseguir los fondos. Hoy tenemos un gran equipo de profesores que lógicamente cobran un sueldo para desarrollar su trabajo. Los "profes" vienen trabajando muy bien, los chicos están contentos y nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la comunidad de Agustín Roca porque siempre están colaborando con las rifas, polladas, campeonatos de truco y todo lo que venimos haciendo.

-¿Qué otros gastos fijos tiene el club?

-Los gastos de mantenimiento son importantes, el cuidado de las instalaciones, tenemos que pagar la luz, en fin; son muchos los gastos que tenemos que cubrir pero por suerte, y gracias a un gran esfuerzo de todos, lo estamos llevando bastante bien.

-¿Se puede proyectar alguna obra en este contexto?

-Como poder se puede, de hecho nosotros estamos trabajando en iluminar la cancha para ser locales en algún torneo nocturno. Ya hemos avanzando bastante y estamos muy entusiasmados con este proyecto. Ojalá podamos contar con el apoyo del municipio para poder completar la obra. Si llega esta ayuda que necesitamos será bienvenida y si no, no nos vamos a enojar. De todas maneras, tenemos que destacar la gran colaboración que venimos teniendo de la cooperativa eléctrica; es más, si no fuera por ellos no habríamos podido avanzar hasta donde hoy avanzamos.

-¿En qué instancia de las tareas están?

-Un 50 por ciento te diría, ya pusimos las columnas, tenemos los focos y nos estaría faltando la mano de obra y el cableado. Pero bueno, la mitad de la obra ya la tenemos. La idea es poder terminar todo para jugar el nocturno que se viene, pero bueno, si no es este será el otro.

-¿Qué inversión representó?

-Entre 400 mil y 500 mil pesos, aproximadamente. Cuando arrancamos pensábamos que era una locura, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que estábamos dando un paso importante. Con la cancha iluminada vamos a poder hacer torneos comerciales y otras actividades que le pueden generar ingresos al club. Pero para eso falta, ahora seguimos recaudando para completar la obra. Aprovecho la oportunidad por si alguien quiere colaborar, está a la venta una rifa, que cuesta 300 pesos y que sortea una moto. Se sortea el primer sábado de septiembre por lotería nacional, son dos números, el primer premio es una moto, el segundo siete mil pesos y el tercero dos mil pesos. Pueden pedir asesoramiento al 236 465-7009.

-¿Cómo nace tu relación con el club?

-Mirá, yo empecé a ir a Roca porque mis hijos fueron a la escuela ahí. Yo vivo en el campo, cerca de Roca y un día mi hijo menor empezó a jugar en Origone y ahí fue cuando me sumé a colaborar. Me hice hincha del club y hoy siento un gran compromiso.

Me encantaría tener más tiempo para dedicarle pero bueno, también tengo que cumplir con mis obligaciones. Todos los que estamos en la comisión directiva hacemos el mismo esfuerzo.

-Por último, ¿Cuáles son las objetivos deportivos?

-En primera división arrancamos el torneo este domingo (mañana) y por suerte hemos podido mantener la base de jugadores y al cuerpo técnico. Esperemos hacer un buen torneo, esa es la ilusión de siempre. Sabemos que es difícil porque hay equipos que son muy competitivos, inclusive hay clubes que les pagan a sus jugadores. Pero bueno, nosotros queremos hacer un buen papel. La ilusión está y gracias a Dios al equipo lo sigue mucha gente.