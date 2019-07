El plantel profesional de Sarmiento entrenó por primera vez en el Centro de Alto Rendimiento

El plantel profesional de futbolistas del Club Sarmiento de Junín se entrenó ayer en el nuevo predio de la institución, inaugurado el pasado fin de semana, el amplio y coqueto Centro de Alto Rendimiento, que consta de catorce hectáreas, varias canchas y otras dependencias.

A las órdenes del director técnico Iván Delfino, los jugadores continuaron preparándose para la disputa de los dos primeros encuentros amistosos, que serán ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, primero en esa localidad bonaerense y luego en el estadio “Eva Perón” de nuestra ciudad.





Entre las caras nuevas, ayer estuvo en la práctica el mediocampista Gabriel Graciani, quien fichó como jugador del CAS para la próxima temporada de la Primera Nacional.

La contratación del futbolista proveniente de manera libre de Olimpo de Bahía Blanca, recordemos, se dio por un año y sin opción de compra, destacándose que el experimentado volante pasó anteriormente por Independiente de Avellaneda, Colón de Santa Fe, Atlético Rafaela y Estudiantes de La Plata.

Graciani, nacido el 28 de noviembre de 1993 en Bovril, Entre Ríos, se convirtió en la quinta incorporación de los “Verdes”, ya que anteriormente habían fichado Fernando Núñez (ex Godoy Cruz de Mendoza), Francisco Molina (de anterior paso por Alvarado de Mar del Plata), Pablo Magnín (ex Temperley) y Claudio Pombo (quien llegó tras jugar en Atlético Tucumán).

En cuanto a las bajas, además de los jugadores que se fueron a otras instituciones, no podrá jugar hasta el año próximo el volante Franco Leys, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, grave dolencia de la cual será operado por el Dr. Mauro Ferraiuolo, pasado mañana sábado 20.

Tras la intervención quirúrgica, Leys iniciará la recuperación, que le demandará unos siete meses, con lo cual volvería a las canchas en febrero o marzo de 2020, para la segunda parte del certamen de la Primera Nacional.



Además de Graciani, entrenaron los arqueros Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Lautaro Amadé y Pablo Fernández; los defensores Luis Yamil Garnier, Martín García, Wilfredo Olivera, Facundo Castet, Juan Antonini, Bruno Rodríguez, Braian Salvareschi y Lucas Landa; los volantes Franco Leys, Ariel Cólzera , Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Agustín Lezcano, Molina y Pombo; y los delanteros Benjamín Borasi, Julian Brea, Santiago Rosa, Joaquín Vivani, Maximiliano Fornari, Núñez y Magnín.

Recordemos que los jugadores que se fueron del “verde” son Nicolás Orsini (polémico pase Lanús), Guillermo Sotelo (Brown de Adrogué), Guillermo Farré (Mitre de Santiago de Santiago del Estero), Nicolás Miracco y Leonardo Villalba (ambos a Central Córdoba de Santiago del Estero), Matías Garrido (al fútbol de Honduras), Nicolás Castro (San Martín de Tucumán), Gabriel Sanabria, Sebastián Penco (Bolivia), Iván Etevenaux (rescindió contrato tras varios meses de estas lesionado) y Ariel Kippes (pasó a Brown de Adrogué).

Sarmiento, además de los dos cotejos ante Agropecuario, que milita en su misma divisional, jugaría otros encuentros preparatorios con rivales a confirmar, a fines de julio y a principios de agosto, antes del reinicio de la competencia oficial.