Argentinos Juniors y Colón buscan el pasaporte a los cuartos de final

Argentinos Juniors recibirá esta noche a Colón de Santa Fe en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, al que arriba con la ventaja de haber ganado por 1 a 0 en su visita a la capital santafecina.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio “Diego Armando Maradona”, será controlado por el árbitro brasileño Anderson Daronco e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

En tanto, en el VAR estarán los brasileños Raphael Claus, Wagner Reway y Guilherme Días, mientras que el observador será Claudio Puga (Chile).

El "Bicho" ganó 1 a 0 en Santa Fe y pasará de ronda con un nuevo triunfo o sólo empatar, mientras que Colón deberá ganar por cualquier resultado, a excepción del 1 a 0 que dirimirá al equipo clasificado en la definición por penales.

El entrenador del conjunto de La Paternal, Diego Dabove, aún no dio a conocer el equipo que pondrá en cancha, pero podría no realizar variantes y colocar a los mismos once que empezaron jugando en Santa Fe en el partido de ida.

Por su parte, el técnico del "Sabalero", Pablo Lavallén, sí haría cambios y uno de ellos sería el ingreso de Tomás Chancalay, quien entraría al once titular en reemplazo de Christian Bernardi o de Marcelo Estigarribia.

Además, Lavallén podría realizar una modificación en la zona de la defensa, donde Guillermo Ortiz ingresaría por Lucas Acevedo.

Los protagonistas

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos para esta noche:

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Enzo Ybáñez; Franco Moyano, Fausto Vera, Matías Romero, Victorio Ramis; Gabriel Hauche y Santiago Silva. D.T.: Diego Dabove.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo o Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia o Cristian Bernardi, Tomás Chancalay; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. D.T.: Pablo Lavallén.