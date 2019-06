Uruguay goleó a Ecuador y ya es candidato al título

Los goleadores récord de Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani, siguieron ayer domingo engordando sus marcas con la selección celeste, que destrozó 4-0 a Ecuador en su debut en la Copa América de Brasil 2019.

Un rápido gol de Nicolás Lodeiro, en el minuto 6, rompió la igualdad en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y Cavani en el 33 y Suárez en el 44 ampliaron la brecha. Otro tanto en propia puerta de Arturo Mina, en el 77, cerró la tragedia tricolor.

El partido que inauguró el Grupo C, que hoy tendrá a Chile y Japón enfrentándose entre sí, se convirtió en una avalancha de avances del equipo de Óscar Washington Tabárez sobre el arco rival tras la expulsión de José Quintero en el 24, por un golpe a Lodeiro, en una jugada revisada por el VAR.

El Pistolero Suárez llegó a 57 dianas en su cuenta como máximo artillero histórico de Uruguay, mientras que El Matador Cavani le escolta con 47. Japón les espera el próximo jueves en Porto Alegre.

Uruguay encontró ventaja muy temprano. Apenas empezaba el compromiso cuando Suárez, esta vez como asistente, le bajó una pelota a Lodeiro, quien controló en dos tiempos y disparó para batir al arquero ecuatoriano, Alexander Domínguez. El arranque de Ecuador pudo ser incluso peor, pues poco después cabeceó Nahitán Nández a la red, pero su diana quedó sin efecto por posición adelantada de Cavani en la gestación de ese ataque.

Golpeado, buscando frenar el desastre, el tricolor intentó apoderarse del balón como prometía en la víspera su entrenador, el colombiano Hernán Darío Gómez.

No pudo. Su lucidez fue fugaz. La pérdida de Quintero, expulsado tras haber sacado un brazo en la disputa del balón e impactar a Lodeiro provocándole una herida en una ceja, lo hundió.

El VAR entró en juego y, mientras Lodeiro era atendido sobre la raya de cal, el juez central brasileño Anderson Daronco veía la pantalla del videoarbitraje. El principal que había mostrado amarilla a Quintero, terminó cambiando su decisión y le mostró la cartulina roja.

Nunca pudo rearmarse Ecuador aunque Bolillo Gómez sacrificara a su 10, Ángel Mena, para dar entrada a Pedro Velasco. Uruguay era un alud. Martín Cáceres y Diego Laxalt parecían extremos y Lodeiro y Nández aprovechaban constantemente los espacios que abrían Suárez y Cavani, que poco después terminarían de sellar el triunfo.

Aquella idea de Ecuador de controlar la posesión quedaba cada vez más en el olvido. Rodrigo Bentancur y Matías Vecino eran dueños y señores de la mitad de la cancha: manejaban los tiempos y suministraban a sus compañeros hacia los costados para alimentar la avalancha que se llevó por delante a Domínguez.

Y antes del fin de la primera mitad llegó el gol de Suárez, quien no perdonó al recibir inexplicablemente solo en el área en un tiro de esquina.

Nada más comenzar la segunda parte, Cavani gritaba otro gol, pero era anulado para fortuna de Ecuador. No había ninguna capacidad de reacción tricolor.

Ambos bandos, entonces, parecían querer que se acabara de una vez el partido. Uruguay sacó el pie del acelerador, aunque una carrera de Suárez en el 69 hizo salir a toda velocidad a Domínguez.

Ecuador ya se había rendido. Sin embargo, todavía había tiempo para una última desgracia en el equipo de Bolillo Gómez, con un gol en contra de Mina.