"Es un desafío grande porque está todo por hacer", dijo Berti al ser presentado en Belgrano

El nuevo director técnico de Belgrano, de Córdoba, Alfredo Berti, fue presentado anoche oficialmente en el club de barrio Alberdi y aseguró que tomó la decisión de hacerse cargo del equipo, que jugará en la B Nacional, porque “es un desafío muy grande, ya que está todo por hacer”.

En una conferencia de prensa que se desarrolló en la sala del estadio ‘Pirata’, Berti agregó: “Me sedujo el acercamiento de Belgrano porque conozco su idiosincrasia, ya que a este club lo tengo idealizado porque fue un equipo que se formó de menos a más”.

“Me motorizó la ilusión de armar un buen equipo y generar expectativa en la gente. La parcialidad de Belgrano es numerosa y apasionada, lo que me motivó a hacer un equipo protagonista, que pueda atacar el arco rival con mucha gente. Son un combo de cosas que me llevaron a tomar la decisión de venir”, contó el ex DT de Newell’s y Argentinos Juniors, entre otros.

Berti dirigirá en la tarde de hoy su primera práctica al frente del plantel, en el predio de Villa Esquiú, en lo que será la vuelta a las prácticas del equipo tras el descenso de la Superliga y quedar afuera en la Copa de la Superliga, aunque disputó luego un encuentro de Copa Argentina, en el que venció a Deportivo Riestra por 3 a 0.

El único refuerzo confirmado en el ‘celeste’ es el ex delantero de Instituto, Pablo Vegetti, quien en la pasada temporada fue uno de los goleadores de la B Nacional con 15 tantos.

El presidente de Belgrano, Jorge Franceschi, también habló en la conferencia junto a Berti, y dijo sobre el armado del plantel: “Nosotros hablamos con la mayoría de nuestros jugadores, los que pertenecen a Belgrano, porque la idea nuestra era conservar la columna vertebral”.

“Muchas veces los jugadores te plantean la necesidad de salir. Nosotros les dijimos que Belgrano está abierto siempre y cuando traigan una oferta que sea conveniente para el club. De no haber eso, no será posible”, siguió el titular del club.

“Doy por hecho que (Cristian) Almeida se va a quedar, estamos conversando con (Cristian) Techera y vamos a ver el caso de (Marcelo) Meli. Son cuestiones para conversar, porque son dinámicas, ya que no es lo mismo que cuando hablamos hace dos meses y estábamos en primera. Nuestra idea es que se quedaran, y para eso estamos”, apuntó el presidente.