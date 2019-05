Villa Belgrano-Rivadavia de Lincoln, duelo clave para abrir el sábado la novena fecha

La novena fecha del campeonato “Apertura” 2019 de fútbol de primera división “Andrés ´Pato´ Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste, se iniciará el sábado con un encuentro que puede ser clave para la definición del certamen.

En su estadio “El Bosque”, el equipo del Club Atlético Villa Belgrano recibirá a Rivadavia de Lincoln, quien hasta la fecha anterior era único puntero y tras quedar libre, dejó ese lugar de privilegio a River Plate de Junín.

El resto de la jornada se desarrollará el domingo, luego que “villistas” y “albirrojos” diriman quien llega al tope de la tabla, al menos hasta el día siguiente.

El resto de los cotejos se desarrollarán el domingo, cuatro de ellos en Junín y el restante en Agustín Roca.

En el estadio de los “ferroviarios” de B.A.P., Rivadavia de Junín será local de Sarmiento, otro elenco que lucha por el liderazgo del torneo, que otorgara al campeón la chance de jugar el torneo regional Amateur 2020.

En tanto, en el estadio de River Plate, hará de anfitrión Defensa Argentina, ante el ascendente B.A.P., conjunto que desea seguir en lucha por los puestos de arriba.

Ambos Mundos jugará en su cancha de Villa Triángulo frente a Jorge Newbery y a pocas cuadras de allí, en el barrio “Cielo”, Independiente espera la visita del elenco del Club Atlético Mariano Moreno.

En Agustín Roca, Origone F.C. y Deportivo Baigorrita van a librar otra deición del clásico zonal, quedando libre el líder, River Plate.

En definitiva, la programación completa es la siguiente:

El sábado 1°: A las 15.30, Villa Belgrano vs. Rivadavia (L)

Domingo 2, todos a las 15.30:

Origone FC vs. Deportivo Baigorrita; Defensa Artgentina vs. B.A.P. (en cancha de River Plate); Rivadavia de Junín ante Sarmiento, en el estadio “Centenario” de B.A.P.; Independiente vs. Mariano Moreno; y Ambos Mundos vs. Jorge Newbery. Libre: River Plate.

Las posiciones hasta el momento son las siguientes:

River Plate, 18 puntos; Rivadavia de Lincoln, 16; Villa Belgrano y Sarmiento, 15; B.A.P., 12; Jorge Newbery, Independiente y Defensa Argentina, 11; Origone F.C., 9; Ambos Mundos, 8; Rivadavia de Junín y Mariano Moreno, 4; y cierra con tres puntos el Deportivo Baigorrita.

En cuanto a la décima fecha, en la que quedará libre Villa Belgrano y a jugarse el segundo fin de semana de junio, tendrá estos encuentros previstos:

Mariano Moreno ante Rivadavia de Junín; Rivadavia de Lincoln frente a Defensa Argentina; B.A.P. vs. Ambos Mundos; Jorge Newbery vs. Independiente; Sarmiento vs. Origone FC; y Deportivo Baigorrita vs. River Plate.