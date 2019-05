Al finalizar el encuentro, el entrenador de Sarmiento Iván Delfino mantuvo en la zona de vestuarios un diálogo con la prensa. En ese encuentro, el DT del Verde reconoció las fallas pero también expresó su satisfacción por haber conseguido el pase a las semifinales.

Sobre lo acontecido en el "Eva Perón", dijo: “Fue un partido malo en donde ellos no tenían nada que perder. Nosotros entramos en la fricción que ellos nos propusieron y no supimos salir de esa modorra que tenía el equipo y que después se hizo contagiosa. Después buscamos variantes, hubo algunas chispas y también ocasiones demasiado claras que no se pudieron concretar".

En su balance, completó: “En un momento dije que si no acomodábamos esos minutos de modorra e incertidumbre se nos podía complicar y eso fue lo que pasó hoy. Creo que hoy fueron más las dudas y defectos que las virtudes. Pero bueno, por suerte pudimos pasar".

Por último, en relación a las variantes que realizó, Delfino dijo: “Con Borasi y con Checho (Sergio Quiroga) buscamos un poco de aire fresco y también un poco más de explosión. Eso por momentos se logró y tuvimos varias opciones. Después me incliné por cerrarlo con el ingreso de Kippes porque ellos metieron a varios jugadores de altura. Se dio de esta manera, pudimos cerrar la llave y ahora hay que trabajar en lo que se viene".

"No hicimos nada de lo que veníamos haciendo”, dijo Garnier

El defensor y capitán de Sarmiento, Yamil Garnier, también se refirió a la floja actuación del equipo. “Es rara la situación, por un lado estamos contentos porque pasamos y dejamos atrás un golpe duro (derrota en la final ante Arsenal) aunque la forma no es la que buscamos. Hoy no hicimos nada de lo que veníamos haciendo”, remarcó.

Añadió: “Las chances hay que concretarlas o terminás sufriendo innecesariamente. Nos pasó en los últimos cinco o seis partidos, no lo liquidamos cuando tuvimos situaciones y esa es la sensación rara. Pero bueno, los rivales también juegan, esa es la realidad. Hoy no nos acoplamos bien y no entendimos el sistema del rival, lo sufrimos cuando no lo merecíamos".

Por último, expresó: “Hay que corregir en el acto o lo vamos a pagar en el futuro. Es importante haber pasado, estamos vivos y es lo más importante aunque somos conscientes de que tenemos mucho para trabajar y corregir".