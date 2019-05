Primer triunfo de Rosario Central, por la última jornada del grupo “H”

Rosario Central venció anoche 2 a 1 a Libertad de Paraguay en el ESTADIO “Gigante de Arroyito”, por la última fecha del grupo “H” de la Copa Libertadores de América, y sus hinchas despidieron de la mejor manera al delantero e ídolo Germán Herrera, quien dejó el fútbol profesional .

Los goles del "canalla" fueron convertidos por Joaquín Pereyra, en el primer tiempo, y por el ingresado Claudio Riaño (reemplazó justamente a Herrera) en el segundo, mientras que Oscar "Tacuara" Cardozo había empatado de penal en el comienzo del complemento.

Central jugó bien con la pelota por abajo en el primer tiempo, con un planteo ofensivo, y a los 19 minutos llegó al gol en su primer ataque profundo: Maximiliano Lovera habilitó a Joaquín Pereyra por la izquierda, el entrerriano pasó entre dos marcadores y desde el borde del área sacó un zurdazo furibundo que entró abajo, junto al poste derecho de Martín Silva.

Libertad reaccionó ante el gol y también dispuso de un par de llegadas como un derechazo de Paulo Da Silva bien atajado por Ledesma a los 29 minutos y un buen centro de Blas Cáceres al que no llegó Adrián Martínez, a los 33.

Libertad mostró su mejor juego en el complemento y apenas habían transitado cinco minutos cuando el árbitro venezolano Ángel Arteaga cobró un inexistente penal de Marcelo Ortiz a Martínez, quien cayó por la izquierda del área, y el ex Newell's Cardozo cambió por gol con un zurdazo a media altura, sobre el poste derecho.

Este gol del ex jugador "leproso", justo ante Rosario Central, pasó a la historia porque fue el número 15.000 desde que se inició la Copa Libertadores en 1960.

Central no se amilanó con el empate y a los 25 minutos logró el gol de la victoria en un buen contraataque de Pereya hacia Lovera -los dos mejores del local-, quien llegó al área entre dos defensores y la cruzó justa para la entrada de Riaño por la izquierda, quien remató de derecha, la pelota rebotó en el arquero Silva y entró lentamente junto al poste derecho.

Este gol le dio a Central su primera victoria del año en Arroyito, donde no ganaba desde el 27 de noviembre (1-0 a San Martín de San Juan, por la Superliga).

Central sufrió hasta el final con 10 hombres durante más de 10 minutos por la expulsión del uruguayo Washington Camacho, cuando una atajada magistral de Jeremías Ledesma a los 35 minutos, quien le sacó un cabezazo a Alexander Mejía abajo, junto al poste derecho, se convirtió en la gran salvada de la noche.

Un párrafo aparte se merece el "Chaqueño" Herrera, quien finalmente fue titular y los hinchas "canallas" sacaron cartelitos con el número 17 a los 17 minutos del primer tiempo, y lo ovacionaron cuando fue reemplazado por Riaño, en el complemento.

El primero de la zona fue Libertad con 12 unidades, escoltado con 10 por Gremio, que en Porto Alegre venció al tercero, Universidad Católica, de Chile (7 y clasificado a la Copa Sudamericana), por 2 a 0, con tantos de Alisson y Thaciano, en tanto que Central solo sumo cinco.