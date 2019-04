Unión de Santa Fe le ganó a Tigre en Victoria

Unión de Santa Fe venció anoche como visitante a Tigre, por 2-1, y sacó ventaja en una de las llaves de octavos de final de la Copa de la Superliga, al disputarse el cotejo de ida.

El conjunto “tatengue”, dirigido por Leonardo Madelón, ganó con los tantos convertidos por Nicolás Mazzola (Pt. 26m.) y Mauro Pittón (Pt. 29m.). Tigre, que perdió como local por primera vez en el ciclo del DT Néstor Gorosito, descontó a través de un remate del goleador Carlos Luna (St. 29m.). El cotejo desquite se celebrará el próximo sábado, a las 17.45, en el estadio 15 de Abril.

Los santafesinos fueron netos dominadores de las acciones en los 45 minutos iniciales. Con el uruguayo Zabala como una suerte de pistón por derecha y el acompañamiento de Mazzola, quien encabezó la mayoría de los ataques visitantes.

Precisamente, el delantero, ex Independiente, definió una buena combinación ofensiva, que inició Zabala con asistencia a Franco Fragapane, a los 26 minutos. Casi de inmediato, el conjunto “rojiblanco” pegó otro golpe de nocaut, a los 29m., con un tiro libre de Mauro Pittón, que se coló en el ángulo superior derecho. 2-0 en favor de los conducidos por Madelón.

En el segundo tiempo, el técnico Gorosito mandó a la cancha a Diego “Cachete” Morales y al “Chino” Luna para buscar mayor presencia en el área rival. En una cesión de Federico González surgió la figura de Luna (108 goles en la entidad; quedó a 7 del máximo anotador, Juan Marvezzi), quien estampó un violento disparo y descontó.

Tigre buscó merodear el área adversaria en el cuarto de hora final, pero no tuvo profundidad ni puntería. Para colmo se quedó con uno menos por la tarjeta roja que le mostraron al zaguero Néstor Moiraghi.

Por el contrario, Unión, apostando a las réplicas, siempre lució más peligroso.

No hubo novedades sustanciales y el conjunto “tatengue” se llevó un éxito importante, con miras a la revancha del sábado. El ganador de esta llave se enfrentará al que resulte vencedor de la serie Racing (1)-Estudiantes de La Plata (1).