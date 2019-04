Sarmiento trabaja y apunta los cañones al partido contra Brown de Madryn y al título

Ayer entrenó en la Ciudad Deportiva el plantel profesional de Sarmiento de Junín, con la ilusión de coronar la buena campaña en la Primera “B” Nacional 2018/2019 con la obtención del título de campeón, para lo cual deberá vencer el domingo en su estadio a Guillermo Brown de Puerto Madryn y esperar que Arsenal de Sarandí no triunfe en la visita a Defensores de Belgrano.

Por lo observado en la víspera, en los trabajos grupales y básicamente regenerativos (especialmente para quienes el lunes perdieron en la visita a Nueva Chicago), es un hecho que volverá al equipo titular el capitán Luis Yamil Garnier, en tanto que está casi descartado el experimentado primer zaguero central, Wilfredo Olivera, aún no recuperado de la lesión sufrida hace varios días.



Hoy y mañana habrá, seguramente, ensayos de fútbol del elenco del CAS, para preparar el partido del domingo, a las 15.10, contra Brown de Madryn, por la última fecha de la “B” Nacional y en la cual el “Verde” buscará coronar el título y el ascenso a la Superliga.

El entrerriano Garnier volverá al once titular en lugar del juvenil Martín García, en el costado derecho, tras cumplir la sanción por acumulación de amarillas en lo que fue la derrota contra Chicago, en Mataderos.

Sarmiento, uno de los punteros de la categoría, llega a la última jornada con 43 puntos, los mismos que Arsenal y uno más que Chicago, con el objetivo de ganar y ver cómo salen sus rivales directos. En caso de igualdad de unidades, habrá un partido desempate.

Sarmiento formaría con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Sarmiento quiere conquistar su tercer ascenso a la Primera División (ahora Superliga Argentina de Fútbol), ya que estuvo allí en cinco temporadas (1981-1982 y 2015-2017).

Su gente se ilusiona y por ello se espera un gran marco en la tarde del domingo, en el estadio de Arias y Necochea.

Garnier: “Tenemos la oportunidad de alcanzar la gloria”

Yamil Garnier, capitán de Sarmiento, fue entrevistado por colegas del diario deportivo “Olé” en la previa a la definición del principal certamen de ascenso.

Consultado inicialmente sobre como vio al equipo desde afuera, en el partido ante Chicago, el entrerriano dijo:

“Creo que fuimos superiores. Los chicos hicieron un gran partido. Tuvimos las más claras, sin necesidad de contar el penal. Me quedé triste por el resultado, pero tranquilo por el rendimiento y la entrega”, descartando luego que no buscó a propósito la tarjeta amarilla ante Ferro, para “limpiarse”, señalando al respecto que “No, para nada. Desde que llegó Delfino como DT, todos sabemos que el partido más importante es el que viene. Yo juego siempre a mil, sin pensar. Demasiado aguanté todo el torneo con cuatro amarillas”.

Sobre cómo imagina el partido del domingo, el jugador que luce la casaca N° 4 de Sarmiento expresó:

“Veníamos en el colectivo (de regreso del cotejo ante Chicago) y yo les decía a mis compañeros que lo quiero jugar ya. Hemos perdido puntos en las últimas fechas y esa bronca está. Más allá de todo eso, estoy tranquilo. Dependemos de nosotros y el equipo demostró que está entero.

(Brown de Madryn) es complicado, pero por suerte la ciudad aún está tranquila y eso ayuda. Intento aferrarme a mi familia. Me abstraigo de las redes sociales. Nos estamos jugando un ascenso y hay mucha gente ilusionada, pero nosotros no tenemos que entrar en esa vorágine”. Sobre cómo se vive en nuestra ciudad esta gran posibilidad deportiva, el “guerrero” del CAS dijo:

“Siempre resalto lo mismo, la gente en Junín es muy respetuosa. Obviamente, siempre te gritan algo en la calle, pero siempre son palabras de aliento. El equipo hizo las cosas bien y ellos nos lo reconocen.

Los logros te llevan a tener una tranquilidad diferente, pero la ansiedad siempre está. Igualmente, a la hora de salir a la cancha todos lo vivimos de la misma manera. Queremos ganar y lograr el objetivo. Siempre le digo a mis compañeros que hay jugadores que quizás nunca en su carrera ganaron un campeonato y estamos ante esa oportunidad. Lo hemos conseguido en buena ley, pero somos unos privilegiados. Tenemos la oportunidad de alcanzar la gloria”.

Sobre cómo se imagina el domingo pasadas a las cinco de la tarde, Garnier dijo a “Olé”:

“No suelo adelantarme, pero uno tiene que pensar cosas lindas. Yo creo se atraen las cosas buenas y, si además tenés la materia prima necesaria, eso te da tranquilidad para laburar toda la semana y llegar al domingo sabiendo lo que queremos. Trabajamos día a día al cien. Los momentos buenos duran poco en el fútbol y hay que disfrutarlo. Logramos grandes resultados y tenemos que coronarlo ganando el domingo”.

Finalmente, el capitán sarmientista se refirió al principal competidor por el título, Arsenal de Sarandí, reconociendo:

“Es de los mejores equipos del torneo. Con Rondina han encontrado un buen funcionamiento. Conozco a algunos de los chicos y sé que son buena gente, pero lo más importante es que sabemos que dependemos de nosotros. Una vez que termine el partido ante Brown, veremos cómo les fue a ellos. Si nos toca jugar una final, será porque ambos hicimos bien los deberes”, cerró Garnier.