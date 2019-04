River goleó a Argentino de Merlo y así avanzó a la siguiente ronda

Anoche en Salta, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, River Plate quebró en el segundo tiempo a un digno elenco de Argentino de Merlo, en un colmado estadio “Padre Martearena”, imponiéndose los de Núñez por 3 a 0.

Los goles del equipo dirigido por Marcelo Gallardo llegaron en el complemento, por medio del ingresado Rafael Santos Borre y con un doblete de Matías Suárez, los dos primeros entrando por el segundo palo (el derecho de la valla defendida por Guillermo Pedelacq y el tercero tras un mano a mano entre el ex Belgrano de Córdoba y el arquero de Argentino, que definió con categoría el atacante de la banda roja.

Luego de un primer tiempo en líneas generales parejo, con un par de situaciones propicis para abrir el marcador para cada conjunto, el gol de la apertura marcado por el colombiano Rafael Santos Borre derrumbó a los del Oeste del Gran Buenos Aires, quienes hasta allí complicaban a los “millonarios”.

No extrañó que a los 33 minutos llegara el segundo, anotado por el ex Belgrano de Córdoba, Matías Suárez y ya en tiempo de descuento el tercero a través del mismo delantero, quedando así definido el pleito, pasando River Plate a los 16avos, de final y logrando el cheque que la organización de la Copa Argentina le entregó a sus jugadores, por un monto de 670.000 pesos.