Empieza hoy la cuarta fecha del certamen liguista

Esta tarde se iniciará la disputa de la cuarta fecha del torneo "Apertura" de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que en esta edición lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino" y que tiene en juego la Copa "Clínica Imec".

En el puntapié inicial de la fecha, a las 13.45 y en la cancha de Ambos Mundos, Rivadavia de Junín se medirá ante Independiente (J), cotejo en el cual el elenco de Gustavo Merlo, campeón del último nocturno, buscará sus primeros puntos, mientras que el “Rojo” que dirige Silvio Frágole querrá trepar en la tabla, ya que se ubica por el momento quinto, invicto y con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate, habiendo ya quedado libre.

Esta cuarta fecha seguirá de la siguiente manera:

Mañana viernes habrá partidos. Desde las 15.30 horas se medirán Mariano Moreno vs. B.A.P.; Origone Fútbol Club de Roca contra Ambos Mundos; Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano y Defensa Argentina vs. River Plate de Junín.

Por último, el martes, a las 16, en cancha de Ambos Mundos, la fecha se cerrará con el choque entre Sarmiento ante Rivadavia de Lincoln, destacándose que los cotejos se adelantan al jugar Sarmiento el domingo, por le Primera “B” Nacional.