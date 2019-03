Ángel Di María sufrió otra lesión y cambió los planes del entrenador Lionel Scaloni

El volante Ángel Di María sufrió ayer una nueva lesión en el seleccionado argentino que modificó los planes del entrenador Lionel Scaloni de cara al amistoso de mañana viernes ante Venezuela, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

La cuenta oficial del seleccionado en la red social Twitter confirmó la baja de Di María, como consecuencia de una molestia en el recto anterior de la pierna izquierda.

El mediocampista rosarino fue parte del entrenamiento, inicialmente sin inconvenientes. En un momento del ensayo salió del equipo, se quedó unos minutos afuera y cuando volvió, en la primera exigencia física, sintió la molestia que no le permitió continuar.

De esta manera, el astro Lionel Messi quedará no solo como la figura rutilante del plantel por excelencia, sino también como el único de la "vieja guardia", ya que no fueron convocados Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín ni Sergio Romero, más la baja del lesionado Nicolás Otamendi.

El último partido de Di María en el seleccionado ocurrió el 30 de junio de 2018 cuando el equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli cayó en octavos de final del Mundial de Rusia ante Francia por 4 a 3.

Es perseguido por las lesiones

Las lesiones persiguieron a Di María en su ciclo con la selección en encuentros clave. Uno de ellos sucedió en los cuartos de final de Brasil 2014 ante Bélgica que lo marginó de la final ante Alemania, a pesar de su intento y del impedimento de Real Madrid de España, dueño de su pase.

Di María también se lesionó en la finales de la Copa América Chile 2015 y de la edición Centenario de 2016, celebrada en Estados Unidos.

En esta ocasión, "Fideo" se perderá el choque ante Venezuela en Madrid, útil para Scaloni de cara a la Copa América Brasil 2019, y también ante Marruecos, el martes 26, en Tánger.

El volante de París Saint Germain de Francia quedó desafectado y su reemplazante sería Gonzalo "Pity" Martínez, encargado de asociarse con Messi.

Scaloni dispuso de la siguiente formación en la práctica realizada en el complejo deportivo de Real Madrid:

Franco Armani; Gabriel Mercado (aunque menos representativo, también es un "residual"), Germán Pezzella y Lisandro Martínez; Giovani Lo Celso y Leandro Paredes; Gonzalo Montiel, "Pity" Martínez y Nicolás Tagliafico; Messi y Lautaro Martínez.

De todas maneras, el DT nacional no confirmó la alineación, observó más variantes, teniendo en cuenta que había probado anteriormente con Armani; Renzo Saravia, Mercado, Walter Kanemann y Tagliafico; Paredes y Lo Celso; Lionel Messi, Roberto Pereyra y Di María; Lautaro Martínez.

Por su parte, Tagliafico, consideró "muy importante" que Messi haya regresado al seleccionado desde su último partido con la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia.

"Fundamentalmente le da el plus al equipo, le da esa identidad, lo que es Leo, lo que marca fuera y dentro de las canchas es muy importante para nosotros", indicó el defensor de Ajax de Holanda.

El delantero Lautaro Martínez consideró que se deben "adaptar" al juego de Messi, capitán y máximo goleador histórico del seleccionado argentino.

"Nosotros nos tenemos que adaptar a él y marcarle movimientos. Es importante que lo trabajemos", declaró el "Toro" sobre el crack rosarino.

"Hablé con Messi y está muy contento. Para nosotros es muy importante que esté porque es el mejor jugador del mundo", sentenció Martínez.