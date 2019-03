Hoy operan a Juan Fernando Quintero, figura de River Plate

El mediocampista ofensivo de River Plate, Juan Fernando Quintero, será operado hoy al mediodía en la clínica Los Arcos por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el pasado domingo en el partido ante Independiente.

Luego de la operación, el colombiano estará inactivo entre 6 y 7 meses y podría reaparecer cerca de fin de año, por lo que se perderá de este modo la Copa América que iba a disputar con su seleccionado y la final de la Recopa Sudamericana ante Paranaense, programadas para mayo próximo.

Quintero venía con molestias en la rodilla izquierda desde hace unos meses e incluso en el final del primer tiempo del partido del domingo, ante el "Rojo" en el Monumental, sufrió un golpe en la zona pero siguió jugando. En el minuto 11 del segundo tiempo, cuando estaba por salir, sufrió la grave lesión que lo obligó a esta intervención.

El estratega del equipo de Marcelo Gallardo había heredado la camiseta "10" de Gonzalo "Pity" Martínez (vendido al Atlanta United) y en estos primeros meses del año llevaba anotados cuatro goles y le habían firmado una cláusula de salida de 30 millones de dólares con un contrato hasta el 2022.

Por esta lesión, Gallardo deberá evaluar -cuando se abra el mercado de pases en junio- si contrata un volante ofensivo o si se sigue manejando con los jugadores que tiene en el plantel, Cristian Ferreira, Nicolás de la Cruz y el colombiano Jorge Carrascal, quien debutó recién el domingo en la victoria 3-0 ante Independiente.

Para los partidos que le quedan en el semestre solo podría contratar jugadores del ámbito local tal como sucedió con Fabricio Angileri, por el que aún hacen gestiones para que pueda ser parte de la Copa de la Superliga que se inicia a mediados del mes de abril, ni bien finalice el actual torneo.

Lo cierto es que entre los partidos que están de la Superliga (2), los de la Libertadores (4), la final de la Recopa (2), la Copa Argentina (1) y lo que pueda jugar por la Copa de la Superliga, a Gallardo le quedan al menos 10 partidos para resolver cómo reemplazar a "Juanfer" Quintero.



Otros jugadores se entrenan diferenciado

Claro que no solamente Quintero está en la nómina de la enfermería riverplatense, sino que, con mayor o menor gravedad, otros futbolistas hoy están realizando trabajos diferenciados, empezando por el volante Enzo Pérez.

El mendocino se está recuperando de una sobrecarga muscular en el recto anterior izquierdo y hoy trabajó diferenciado junto al joven volante Ezequiel Palacios, que se está restableciendo de la fractura del proximal del peroné de la pierna derecha, que le provocó un choque con el delantero de Racing Club Darío Cvitanich.

Lo mismo aconteció con el lateral izquierdo Milton Casco, que se está restableciendo de una fractura de clavícula que se le provocó en el partido con San Martín de Tucumán, que River ganó por 2 a 1 en el estadio "Monumental".

En ese mismo encuentro también se lesionó el zaguero central Robert Rojas, quien padeció un esguince en el tobillo derecho. Lo llamativo es que el futbolista se está recuperando con el seleccionado de Paraguay y no en Buenos Aires con River.

Por eso la citación del "Sicario" no cayó bien en Núñez, en un contexto en el que el futbolista se encuentra restableciéndose de una lesión. De hecho, en el plantel del representativo de su país todavía sigue trabajando difrerenciado.

Lo que ocurre es que el flamante entrenador del seleccionado paraguayo, el argentino casualmente ex River Plate, Eduardo Berizzo, lo tiene en consideración y por eso lo puso entre los convocados para la gira por Estados Unidos en la que se enfrentarán el próximo viernes con el Perú de Ricardo Gareca, y el martes siguiente con el México de Gerardo Martino.

El central paraguayo no jugó ante Independiente porque se resintió en un esguince en su tobillo derecho. Frente a este panorama, en River creían que no sería citado justamente para que gane tiempo en su recuperación. Eso no gustó y, pese al deseo de Marcelo Gallardo, Rojas viajó a los Estados Unidos para sumarse al plantel del "Toto" Berizzo.

River volvió ayer a las prácticas después de tener libre lunes y martes, volverá a hacerlo hoy desde las 9.30 con posterior atención a la prensa, y así seguirá en el mismo horario, siempre en el predio River Camp, de Ezeiza, hasta el sábado, ya que el domingo el plantel volverá a ser licenciado.

El próximo compromiso de River tendrá lugar en el estadio" Mario Alberto Kempes", de Córdoba, el sábado 30 de marzo, por la 24ta. fecha de la Superliga y con la presencia de público visitante.