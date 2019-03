Belgrano (C) ganó un cotejo clave para la Permanencia

Una gran victoria logró anoche en su estadio “Julio César Villagra” el equipo de Belgrano de Córdoba, al golear 3 a 0 a Patronato de Paraná, en un encuentro vital por la Permanencia en la Superliga, en uno de los cotejos que abrió la 22ª fecha.

A los 16 minutos, Federico Lértora puso -con golpe de cabeza tras un córner- en ventaja al “Pirata”, 1 a 0 con el cual se cerró la etapa inicial. Aumentó cifras a los 5´ del complemento el volante Marcelo Meli (tras buen desborde de Mauricio Cuero y centro que rechazó a medias Sebastián Bértoli), y cuando ya Patronato jugaba con 10 hombres, por la expulsión a los 21´ de Nicolás Pantaleone, Maximiliano Lugo puso el 3 a 0 definitivo a los 23 minutos, con certero remate de tiro libre.

Con este resultado Belgrano, Patronato y San Martín de San Juan quedaron iguales en el promedio (superando solo a Tigre y a San Martín de Tucumán) y por el momento deberían jugar un desempate, para que uno de ellos se salve del descenso, ya que son cuatro los equipos que perderán la categoría.

Empate en Lanús

Lanús alcanzó anoche un empate agónico ante San Martín de San Juan por 1 a 1, en el estadio “Néstor Díaz Pérez”, abriendo la 22ª fecha de la Superliga.

San Martín encontró la apertura del marcador por intermedio del ex jugador del “granate”, Gonzalo Castillejos, en lo que fue un premio al que más lo buscó en la etapa de ida.El delantero alcanzó a empujar al fondo de las mallas un envío de Federico Milo, para superar la resistencia de Ibáñez.

En el segundo período, Lanús intentó avasallar al adversario en busca de la igualdad, aunque al no estar fino para la definición no la pudo concretar.

Los sanjuaninos merecían la victoria, pero los locales, que no mostraron el orden y la precisión de otras ocasiones, no se rindieron y con mucho empuje pugnaron hasta el final por el empate, que en tiempo adicional lo alcanzó el inefable José “Pepe” Sand, al conectar en la boca del arco un rebote, tras un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Pasquini.