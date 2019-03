El líder Racing afronta riesgosa visita a Colón de Santa Fe

El puntero Racing Club, que suma tres triunfos seguidos y que supera a su escolta Defensa y Justicia por sólo tres unidades, afrontará una dificultosa visita a Colón de Santa Fe, que está desarrollando una gris campaña pero que en su feudo siempre es complicado, en uno de los cotejos a jugarse hoy en la continuidad de 22ª fecha de la Superliga.

El partido se jugará en el estadio "Brigadier Estanislo López" desde las 19.20, con arbitraje de Jorge Baliño y televisado por Fox Sports Premium.

La "Academia" podrá contar con la compañía de casi 5.000 hinchas, que se harán presentes en el estadio "sabalero" para apoyar el equipo.

Racing está realizando notable campaña, con 80,95 por ciento de los puntos ganados, y si no tiene el título a un paso se debe a la increíble campaña de Defensa y Justicia que le hace frente en la puja por dar la vuelta olímpica, con un 76,19 % de puntos ganados.

Cada partido es una final para Racing, que viene de bregar mucho para vencer 1 a 0 a Esudiantes de La Plata. La exigencia de los adversarios, que al jugar ante el favorito a ganar la Superliga agregan un plus al esfuerzo, los nervios propios de sus jugadores ante la inminente y apretada definición del título, hacen que cada en encuentro asome un mayor grado de dificultad.

"La Academia" justifica el liderazgo apuntalado por el gran momento del arquero Gabriel Arias, una buena zaga compuesta por Leonardo Sigali-Alejandro Donatti, la recuperación de Nery Cardozo, el nivel de juvenil Matías Zaracho (citado par el seleccionado nacional) y la experimentada dupla ofensiva Lisandro López, el símbolo y referente del equipo, y Darío Cvitanich.

Colón tiene 20 puntos, lejos de clasificar para un torneo internacional para 2020, y será dirigido en forma interina por Marcelo Goux.

La próxima semana llegará el nuevo entrenador, Pablo Lavallén, reemplazante del uruguayo Julio Comesaña pero hoy, la mala campaña queda de lado y para Colón doblegar a Racing sería un gran incentivo, ya que sólo ganó cuatro de los 20 cotejos que jugó.

En Racing habrá un cambio con el regreso de Sigali, recuperado de un traumatismo en la cabeza sufrido en el clásico ante Independiente, por Nery Dominguez, mientras que Goux haría varias modificaciones que aún no fueron confirmadas.

El historial es muy parejo luego de 74 partidos, con ventaja de Racing de 25 triunfos contra 21 y 28 empates.

Newell´s recibe a talleres (c)

Newell´s Old Boys, que viene de perder el invicto de siete partidos que ostentaba el entrenador Héctor Bidoglio, recibe esta tarde a Talleres de Córdoba, cuyo objetivo es clasificar para la Copa Sudamericana 2020, en partido válido por la fecha 22ª de la Superliga.

El encuentro se jugará desde las 17.10 en la cancha de Ñewell´s, será arbitrado por Nicolás Lamolina y televisado por la señal de cable Fox 2 (Gratis SD) y Fox Sports Premium (para los que abonan el pack fútbol).

Newell's tiene 25 puntos en el torneo y su principal interés es sumar lo máximo posible porque tendrá problemas con el descenso la próxima temporada, ya que quedará con uno de los promedios más bajos.

En el equipo rosarino, el ex Sarmiento de Junín, Víctor Figueroa, reemplazará al delantero Francisco Fydriszewski, único cambio confirmado por el D.T. Bidoglio en relación a la formación que cayó la semana pasada con River (4-2) y que cortó la serie de tres victorias y cuatro empates.

Talleres, octavo con 30 puntos, viene de ganarle a Colón de local (2-0) y buscará la victoria que lo clasifique a la Sudamericana con el mismo elenco de la fecha pasada. Ambos despliegan un juego ofensivo, motivos por los cuales el partido promete buen fútbol.

Godoy cruz-central

Godoy Cruz de Mendoza recibirá esta tarde a Rosario Central en un partido válido por la fecha 22ª de la Superliga en el que no habrá demasiado interés, de hecho ambos equipos guardarán a sus mejores jugadores para los respectivos compromisos que asumirán la semana que viene por la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará desde las 17.10 en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y lo televisará la señal de cable TNT Sports.

Godoy Cruz tiene 27 puntos, cambió de técnico hace diez días, ya que la mala campaña terminó con el ciclo del "Negro" Gómez y lo reemplazó Lucas Bernardi, quien debutó durante la semana en la Copa Libertadores, en el empate como local ante Olimpia de Paraguay por el grupo "C".

Central suma 22 unidades y una racha adversa de ocho partidos sin ganar (con cuatro derrotas), también cambió de DT, ya que se fue Edgardo Bauza y lo sucedió Paulo Ferrari, quien debutó con una dura eliminación de la Copa Argentina a manos del modesto Sol de Mayo de Viedma, y luego durante esta semana empató con Gremio de Porto Alegre, por el grupo "H" de la Libertadores.

En el "Tomba", Bernardi preservará a los titulares para jugar de nuevo por la Copa el martes, de visitante en Perú ante Sporting Cristal.

En Central, el "Loncho" Ferrari también cuidará jugadores porque jugarán el miércoles ante la Universidad Católica, en Chile, y además tiene lesionados a Gonzalo Bettini, Fernando Zampedri y Jonás Aguirre.

El historial entre ambos favorece a Godoy Cruz con 7 triunfos contra 4 de Rosario Central, más dos empates.

Posibles formaciones

En los tres partidos de esta tarde/noche, estas son las probables formaciones de los equipos:

Colón: Leonardo Burián; GustavoToledo o Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez o Gabriel Esparza y Wilson Morelo. D.T.: Marcelo Goux.

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonado Sigali, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Matías Zaracho, Nery Cardozo y Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich. D.T.: Eduardo Coudet.

Newell´s: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes o Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Víctor Figueroa, Mauro Formica y Cristian Insaurralde; Alexis Rodríguez. D.T.: Héctor Bidoglio.

Talleres (C): Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Enzo Díaz y Federico Navarro; Andrés Cubas, Fernando Bersano, Juan Ramírez y Tomás Pochettino; Dayro Moreno y Sebastián Palacios. D.T.: Juan Pablo Vojvoda.

Godoy Cruz (M): Andrés Mehring; Agustín Verdugo, Nahuel Arena, Agustín Heredia y Agustín Aleo; Kevin Gutiérrez, Hernán Bernardello, Fabián Henríquez y Valentín Burgoa; Victorio Ramis y Miguel Merentiel. D.T.: Lucas Bernardi.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Facundo Almada, Oscar Cabezas y Facundo Rizzi; Washington Camacho, Emmanuel Ojeda, Néstor Ortigoza y Diego Becker; Germán Herrera y Maximiliano Lovera o Claudio Riaño. D.T.: Paulo Ferrari.