Almagro venció a Rafaela por penales y espera por Boca o Estudiantes de Río Cuarto

Almagro venció ayer por penales a Atlético de Rafaela luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario del duelo entre dos equipos de la Primera B Nacional, para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde espera por el ganador del duelo entre Boca y Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba.

En cancha de Quilmes y bajo un diluvio en la segunda mitad, el “Tricolor” desaprovechó la ventaja que había logrado en la etapa inicial por intermedio de Leonardo Acosta, y en la última pelota del partido lo empató Marco Borgnino para la “Crema”.

Pero en los penales, Almagro, dirigido por Gastón “Gato” Esmerado, convirtió todos sus remates y Rafaela erró en los de Blondel y Esquivel para el 4-2 final.

Así, Almagro se asoma en el horizonte de Boca, aunque los dirigidos por Gustavo Alfaro deberán pasar primero el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto, del Federal A.

Aunque que la dirigencia de Rafaela podría protestar el partido por la mala inclusión del defensor del “Tricolor” Ramiro Arias, que había sido expulsado con Sarmiento de Junín en la edición pasada y no cumplió esa sanción, teóricamente.

Lo cierto es que el “Tricolor” llegó con 23 puntos en la tabla de la B Nacional, pero fuera de la clasificación al Reducido por el segundo ascenso, por lo que la Copa Argentina aparece como un camino de ilusión para los hinchas.

Así lo demostraron al llegar a la cancha de Quilmes, soñando con mejorar la actuación de la temporada pasada, cuando llegaron a los octavos de final.

Y el primer tiempo los tuvo como protagonistas a los de “Gato” Esmerado, que lograron trasladarlo al marcador con el remate de Acosta, apenas pisando el área por el sector derecho, para vencer la resistencia del arquero Macagno.

Pero los conducidos por Juan Manuel Llop no bajaron los brazos, se salvaron en un par de oportunidades de recibir el segundo de Almagro, y en la última del partido lo empataron por intermedio de Borgnino.

Almagro, que ya había jugado otras cuatro definiciones por penales en la Copa Argentina (dos victorias y dos derrotas), no se dejó amedrentar por esa situación y convirtió todas sus ejecuciones.

Así, tras los errados de Blondel y Esquivel, el conjunto de José Ingenieros festejó con sus hinchas la clasificación y el premio económico por superar la primera fase el torneo integrador.