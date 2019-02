Atlético Tucumán sorprendió a Boca Jrs. y lo derrotó en “La Bombonera”

Por el partido postergado de la décima quinta fecha de la Superliga, cuando parecía que apriori tenía todo para ganar y acercarse a los punteros, Racing y Defensa y Justicia, Boca Juniors fue sorprendido en “La Bombonera” por Atlético Tucuman, perdió 2 a 1 y literalmente se quedó sin chances de luchar por el título y el tricampeonato, tras los dos títulos seguido que cosechó cuando lo dirigía Gullermo barros Schelotto.

Los tucumanos, quienes llegaron de “capa caída”, fueron pacientes a lo largo de todo el cotejo y se llevaron el triunfo y tres puntos importantes en la lucha por entrar a la Copa Libertadores 2020.

Atlético (T) se puso en ventaja con gol del ex Sarmiento de Junín, Gervasio Núñez, a los 9 minutos, Fue con un remate de zurda y a a quemarropa, tras un buen centro desde la derecha de Mauro Matos, que no rechazó ningún zaguero local.

De allí al final de la etapa inicial, el “xeneize” buscó por los costados y aunque creó algunas situaciones (con remates de Villa y Ramón Ábila) no pudo llegar al empate en los iniciales 45 minutos.



Cuando reanudaron Gustavo Alfaro mandó a la cancha a Mauro Zárate (por Emanuel Reynoso) y Boca presionó más, hasta lograr el empate, a los 16 minutos.

Ramón Ábila, tras combinar con Sebastián Villa, remató con derecha desde el centro del área, tras luchar con los defensores, y venció al “Laucha” Luchetti, poniendo el 1 a 1 parcial.

Pero a los 25´, tras una pelota que perdió Carlos Izquierdoz y que recuperó Mauro Matos, el balón terminó quedándole a David Barbona, quien se acomodó y sin marcas definió ante el indefenso Esteban Andrada.

De allí al final del cotejo Boca buscó por todos lados, pero no pudo siquiera llegar al empate y así, literalmente se despidió de la lucha por el primer puesto de la Superliga, que más que nunca esta centrada en Defensa y Justicia y en Racing, los dos líderes del certamen.