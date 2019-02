Centurión fue separado del plantel de Racing tras su destrato hacia Coudet

El delantero Ricardo Centurión fue separado ayer del plantel de Racing Club por la dirigencia de la entidad de Avellaneda, tras haber destratado públicamente al entrenador Eduardo Coudet, en la derrota sufrida el domingo a la noche por 2 a 0 ante River Plate en el estadio Monumental.

La decisión fue tomada por el DT del primer equipo Eduardo Coudet con el respaldo de los directivos de la institución de Avellaneda, comandada por el presidente Víctor Blanco, y el secretario técnico Diego Milito, según confirmaron ayer por la tarde fuentes de la entidad.

El tiempo de la sanción al jugador surgido de las inferiores del club “albiceleste” se definirá en el transcurso de la presente semana, aunque se estima que podría ser hasta la finalización de la actual Superliga Argentina, torneo que lidera Racing con 42 unidades.

El futbolista, de 26 años, no se presentó ayer en el regreso a los entrenamientos, a partir de las 17:30 en el estadio Presidente Perón, a puertas cerradas y sin atención a los medios de comunicación.

Centurión podría comenzar a entrenarse junto al plantel de Reserva del club, dirigido por el entrenador Juan Ramón Fleita.

En el actual torneo, “Ricky” jugó 16 encuentros (en 11 fue titular) y convirtió tres tantos: uno a Talleres de Córdoba, a Gimnasia y Esgrima La Plata y a Patronato.

El episodio que desató la polémica

El episodio entre el futbolista y el técnico Coudet fue a los 21 minutos del segundo tiempo del encuentro de ayer ante River, con el partido 2-0 a favor del conjunto local.

En el instante que Centurión estaba por ingresar al campo de juego en lugar de Renzo Saravia empujó al DT “albiceleste”, quien se había acercado a dialogar con él antes de que se produjera el cambio.

Previo al empujón, imagen que fue captada en vivo por las cámaras de televisión, Centurión había tirado la pechera al suelo en el banco de los suplentes en un claro mensaje de disconformidad cuando el “Chacho” le comunicó que iba a entrar.

Los antecedentes no ayudan al “10”

Centurión había tenido otros problemas como jugador de Racing; el último se dio en la revancha por los octavos de final de la pasada Copa Libertadores, cuando fue expulsado y salió del campo del Monumental con un gesto que hacía referencia a la camiseta de Boca, por su pasado en el “Xeneize”.

Además había tenido un inconveniente con la policía cuando pasó un semáforo en rojo, no quiso hacerse el test de alcoholemia e intentó sobornar a un agente de tránsito, en un episodio ocurrido en Lanús.

También tuvo un cruce verbal y público con el presidente de la institución de Avellaneda, Víctor Blanco, quien lo había acusado de haber ingerido bebidas alcohólicas la noche previa a tener que presentarse a un entrenamiento de su equipo.

En caso de que la sanción por parte de la dirigencia “académica” se haga efectiva, Centurión se perderá el último tramo de la Superliga y el duelo por la Copa Sudamericana ante Corinthians de Brasil.

Los siete partidos en los que no estaría Centurión serían ante Godoy Cruz (fecha 19), Independiente (20ma.), Estudiantes (21era.), Colón (22da.), Belgrano (23era.), Tigre (24ta.) y Defensa y Justicia (25ta.).

Además se perdería el partido de ida ante Corinthians (para el cual está suspendido), correspondiente a la primera fase de la Sudamericana.

La dirigencia ratificó la medida

Racing Club confirmó ayer por la tarde que el delantero Ricardo Centurión “se entrenará con la Reserva” del club, tras el destrato público al técnico Eduardo Coudet.

“Racing Club comunica que a partir de mañana (por hoy) Ricardo Centurión se entrenará con la Reserva”, fue la nota elevada por la institución de Avellaneda en las cuentas oficiales de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

En la misma línea el director deportivo de la ‘Academia’ Diego Milito reforzó el mensaje de la institución de Avellaneda, a la vez que admitió que fue “una decisión del club” avalada por el entrenador.

“A partir de mañana Centurión se entrenará con la Reserva. Es una decisión del club y el técnico (Eduardo Coudet) está de acuerdo. Estamos todos alineados con este tema”, dijo el ‘Príncipe’ Milito, en declaraciones tras la práctica del plantel profesional.

“Las decisiones que se toman siempre son para lo mejor del club porque siempre está por encima de cualquier nombre”, remarcó.

“Hablé con él (Centurión) después del partido. Tiene que entender que hay ciertos límites que no puede pasar y él sabe que cometió un error y lo tiene que entender”, continuó sobre la situación de ‘Ricky’.

“Lo que pasó con Centurión no va a interferir en lo grupal porque están convencidos de lo que quieren y del objetivo que tenemos por delante. Estamos todos enfocados en el objetivo”, agregó.

Podría emitirse una sanción económica

Además, el bicampeón del fútbol local con Racing en el 2001 y 2014 confirmó que desde la comisión directiva del club “se está evaluando una sanción económica” para el atacante, situación que se podría definir durante la presente semana.

En otro orden, Milito comentó que habló telefónicamente con Centurión y que lo notó “arrepentido” y “caído” por el episodio ocurrido en el estadio Monumental.

“Está arrepentido porque lo conozco, con errores, pero tiene que seguir aprendiendo. Estaba caído por la situación y tendrá que reflexionar e intentar manejar las cosas a futuro”, detalló.

Milito también habló de la derrota

Por último, se refirió a la caída por 2 a 0 ante el conjunto ‘millonario’ y al respecto sostuvo que fueron “superados por el campeón de América de principio a fin”.

“Ojalá sirva a futuro, pero hoy estamos pensando en lo que viene y este grupo va a dar todo lo que tiene para lograr el objetivo”, concluyó Milito.

Respecto del entrenamiento desarrollado en la cancha auxiliar del Cilindro, los futbolistas que jugaron ante River Plate, tanto en Primera División como en Reserva llevaron a cabo tareas regenerativas.

Mientras que el resto del plantel hizo una entrada en calor con movilidad y diferentes trabajos con pelota.

Los futbolistas Lucas Orban (esguince en el ligamento de su rodilla derecha de Orban), Rodrigo Schlegel (lesión muscular en el bíceps femoral derecho) y Mauricio Martínez (se recupera de rotura del ligamento colateral interno y del cruzado anterior de la rodilla derecha) hicieron tareas en el gimnasio.

El plantel ‘académico’ volverá a los entrenamientos mañana en el Cilindro, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Por otra parte, Racing Club visitará a Corinthians de Brasil este jueves desde las 20.30 en el estadio Arena Corinthians, en San Pablo, con arbitraje del peruano Víctor Carrillo, por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.