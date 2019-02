Sarmiento podría recuperar a Yamil Garnier y Lucas Landa, para recibir a Mitre de Santiago del Estero

Tras la derrota del domingo ante Temperley, el plantel profesional de Sarmiento buscará revancha este sábado cuando, a partir de las 19.05, reciba en el Estadio "Eva Perón" a Mitre de Santiago del Estero en el partido correspondiente a la fecha 16 del Campeonato de la B Nacional.



De cara al choque del sábado, el entrenador Iván Delfino podría recuperar a Yamil Garnier y Lucas Landa, dos jugadores claves para el buen funcionamiento del sistema defensivo.

Por el momento, el regreso a la titularidad de Garnier sería casi un hecho, ya que el marcador de punta se entrena con normalidad desde la semana pasada y solo le resta completar con algunos trabajos físicos. En cuanto a Landa, el parte médico aún no fue difundido, pero el defensor tendría alguna chance de estar presente frente a los santiagueños.

Los partidos de la fecha 16 son los siguientes: Almagro vs. Gimnasia (M), Central Cba (SdE) vs. Villa Dálmine, Los Andes vs. Agropecuario, Atl Rafaela vs. Arsenal, Olimpo vs. Def. de Belgrano, Brown (PM) vs. Gimnasia (J), Nueva Chicago vs. Santamarina, Ferro vs. Instituto, Brown (A) vs. Temperley, Sarmiento (J) vs. Mitre (SdE), Quilmes vs. Chacarita, e Independiente Rivadavia vs. Deportivo Morón. Libre: Platense.