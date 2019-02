Sarmiento ya tiene los once para recibir a Instituto de Córdoba en el "Eva Perón"

Ayer a la tarde, en el Estadio "Eva Perón", el plantel profesional de Sarmiento realizó un extenso ensayo de fútbol, en donde el director técnico Iván Delfino probó el equipo titular que este lunes, desde la 20.05, recibirá a Instituto de Córdoba en el partido correspondiente a la fecha 14 del Campeonato de la B Nacional. Leandro Rey Hilfer será el árbitro de un encuentro que marcará el debut del Verde en la temporada 2019.

De cara al choque contra la "Gloria" cordobesa, ayer Delfino confirmó un once inicial con Manuel Vicentini; Martín García, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Guillermo Sotelo; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Matías Garrido; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Cabe destacar que el juvenil García reemplazará en este partido al lesionado Yamil Garnier (distensión en el gemelo de su pierna izquierda) y que Guillermo Sotelo irá desde el arranque en lugar del suspendido Facundo Castet (llegó al límite de las cinco amarillas). Al mismo tiempo, el volante ofensivo Matías Garrido le ganó la pulseada a Nicolás Castro y también estará desde el arranque.



El Campeonato de la B Nacional tiene a Sarmiento como único líder, con 29 puntos (13 partidos), seguido por Nueva Chicago, que juega hoy, con 25 (12); y Arsenal con 24 (13).

En la jornada de ayer también quedó confirmada la incorporación del experimentado delantero Sebastian Penco, de 35 años, quien proveniente del Almirante Brown firmó su contrato y realizó la primera práctica junto a sus nuevos compañeros.

Por último, según el cronograma de trabajo, el plantel del Verde se entrenará hoy por la tarde; mañana y el lunes a la mañana, para finalmente debutar en el torneo ante su gente, en el "Eva Perón" y con las ilusiones renovadas de conquistar el ascenso.





Arrancó la acción

Los encuentros que iniciaron con la fecha 14 de la B Nacional arrojaron los siguientes resultados: en un entretenido cotejo, Los Andes y Gimnasia de Mendoza empataron 2 a 2. Los goles, a los 38' Maximiliano Fornari y a los 85' M. Britez Ojeda para los locales; a los 3' D. Auzquiy a los 34' G. Bazán para la visita.

En el otro encuentro, Atlético Rafaela cayó de local ante Villa Dálmine por 1 a 0, con el tanto convertido por Comachi, a los 56 minutos de juego.

Por último, el encuentro que debían animar anoche los equipos de Central Córdoba y Platense, fue suspendido a causa de un temporal de lluvia que afectó a la ciudad de Santiago del Estero.

El árbitro Lucas Comesaña recorrió desde temprano el césped del estadio Alfredo Terrara y comprobó que el mismo no estaba apto para la disputa del juego, debido a que lucía charcos en algunos sectores.

Los dirigentes de ambos equipos se pusieron de acuerdo en celebrar el encuentro mañana, a las 22, en caso de que mejoren las condiciones climáticas.

Lo que resta

El resto de la fecha 14 se completa de la siguiente manera: Hoy, a las 17, Nueva Chicago vs. Defensores de Belgrano con el arbitraje de Sebastián Ranciglio. A las 17 Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Diego Ceballos. A las 17, Brown de Adrogué - Santamarina, Luis Lobo Medina; y Deportivo Morón - Chacarita Juniors, Bruno Bocca. A las 19.10, Quilmes - Temperley, Julio Barraza.

Mañana: a las 17, Guillermo Brown de Puerto Madryn - Arsenal, Ramiro López. A las 19.30: Independiente Rivadavia - Mitre de Santiago del Estero, Fabricio Llobet. A las 21 Olimpo - Agropecuario, Sebastián Mastrángelo. Y el lunes, a las 20.05, cierran Sarmiento vs. Instituto, con Leandro Rey Hilfer como árbitro.