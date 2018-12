"Fue importante haber sumado puntos sin haber jugado bien", reconoció Iván Delfino

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, aceptó el mano a mano con Democracia para hablar de todo. El DT del Verde se mostró conforme con el rendimiento del equipo que en esta primera parte del Campeonato de la B Nacional quedó como puntero e invicto.

También habló de los rendimientos individuales y de la posible llegada de algunos refuerzos. Además, confirmó que sobre el inicio del torneo rechazó un ofrecimiento de Patronato para dirigir en la Superliga.

- ¿Imaginaba este presente que vive en Sarmiento?

- Uno trabaja para esto, para lograr buenos resultados. En el torneo anterior llegamos a la final, se nos escapó y no pudimos ascender a Primera que era lo que todos queríamos. Pero eso creo que no quitó la buena campaña que hicimos. También es cierto que los porcentajes y las estadísticas son muy buenos.

- ¿Y en esta primera parte del torneo?

- Y en este torneo, cuando uno empieza una etapa nueva siempre es optimista. Así arrancamos y por suerte estamos en un buen momento. Veo un equipo que fue creciendo desde el carácter, la paciencia, que fue encontrando su comodidad y que si no me equivoco somos el único equipo del fútbol argentino que no le hicieron goles de visitante. Y cuando el equipo empezó a mermar desde lo futbolístico nos agarra justo la finalización del torneo. Fue importante haber sumado puntos sin haber jugado bien. Desde los números hemos hecho una campaña bárbara y ahora hay que aprovechar para descansar y recuperar energías.

- Además del carácter y la paciencia, ¿qué otra cualidad le encuentra al equipo?

- El orden y el buen funcionamiento táctico. Nosotros como cuerpo técnico tratamos de darle a los jugadores todas las herramientas posibles desde lo físico y desde lo táctico para que sean los jugadores los que resuelvan cada situación. En este sentido, a nosotros nos tocó una primera parte donde nos tocó arrancar con un grupo ya conformado y después tuvimos la posibilidad nosotros de armar un grupo, pero con un presupuesto un tanto más moderado. Nos ha tocado también hacer debutar a muchos chicos y con ellos tenemos la obligación de hacerlos más completos. Creo que en líneas generales estamos bien, conformes.

- Al finalizar el partido frente a Santamarina, en Tandil, al momento de hablar con la prensa se lo notó un tanto molesto. ¿Puede ser?

- Sí, la verdad es que estaba un poco enojado por algunas situaciones que se dieron, algunas cuestiones que venía arrastrando, cuestiones internas que ya fueron solucionadas. Pero respondiendo a tu pregunta fue así, estaba un poco enojado. Ahora ya está todo bien.

- Y eso que el equipo ganó, no me quiero imaginar si era una derrota.

- Y mirá, a lo mejor hubiese estado más tranquilo porque como se dio el partido creo que hubiera sido lo más lógico que perdiéramos. Pero bueno, hay que estar tranquilos y hacer los análisis con la mente tranquila. Lo he dicho muchas veces y lo vuelve a decir, como entrenador no tengo nada que reprocharle a mis jugadores porque siempre dan todo.

- De cara a lo que se viene, en este receso se habla mucho de jugadores que podrían irse ¿Tiene alguna novedad?

- Eso no depende de mí, pero por el momento no hay nada en concreto, veremos qué pasa, tiene que ver mucho la cuestión económica. De todas maneras cualquier movimiento hay que analizarlo bien porque hoy tenemos un gran grupo, todos estamos muy cómodos y el que venga tiene que venir a sumar, a potenciarnos. Yo siempre digo que hay una diferencia muy grande entre una incorporación y un refuerzo. Sé que el presidente está trabajando en eso y vamos a ver cómo sigue todo esto.

- En esta primera parte han sobresalido los rendimientos de Manuel Vicentini y Nicolás Orsini.

- Sí, los dos han sido importantes para el equipo. Manuel es un chico muy sobrio, está trabajando bien y se le están dando las cosas; y a Nicolás se le abrió el arco pero hay cosas que tiene que mejorar. Los dos tienen contrato, Manuel creo que por dos años y Nicolás hasta que termine el torneo. Pero bueno, veremos cómo se dan las cosas. Ojalá podamos seguir contando con ellos.

- ¿Se está buscando un reemplazante para Cólzera?

- Sí, pero va a depender del dinero con el que se pueda contar. Mis inquietudes se las he pasado al presidente y él junto a su equipo están trabajando.

- Le tengo que preguntar por algo que en su momento quedó pendiente ¿Le ofrecieron dirigir Patronato?

- Sí, fue apenas terminamos el partido ante Los Andes. Recibí el llamado de gente que conozco hace muchos años. Pero bueno, fue solo un sondeo en donde yo le di mi apreciación y nada más. Lógicamente dije que no. Son decisiones que uno toma no desde el ego sino desde el razonamiento. El ego siempre nubla un poco a las personas. Dije que no porque tenía un contrato con Sarmiento y porque ya había arrancado con el proyecto. Iban dos fechas del campeonato y la verdad que no sabía cómo iba a terminar todo. Tomé esa decisión porque creía que era lo correcto.

- ¿Tiene el sueño de volver a dirigir en Primera?

- Sí claro, es un desafío. Pero no me vuelve loco. Si en algún momento se da, espero que sea de otra manera. No voy a tomar cualquier decisión para llegar. Hoy en día hay muchas cuestiones, mucho marketing. Yo soy de la vieja guardia y hay muchas cosas de este mundo globalizado que no estoy de acuerdo. En esta vorágine en la que se vive pareciera que está prohibido pensar.

- ¿Qué espera para la segunda parte del torneo?

- Hacer las cosas lo mejor posible para poder estar adentro del reducido. Todos soñamos con lo mismo así que esperamos mejorar, corregir errores y hacer buenos partidos. Falta mucho. En el arranque nos tocan equipos complicados, vamos a ver cómo nos preparamos. El torneo es muy parejo y nosotros sabemos que hay clubes que han invertido mucho dinero en conformar buenos equipos. Chicago, Agropecuario, Ferro, Arsenal, Instituto, son equipos con un presupuesto muy alto, algunos llegan a los seis millones de pesos. Pero nosotros tenemos nuestras virtudes y con nuestras armas vamos a dar pelea.

- ¿Se imagina mucho tiempo dirigiendo en Sarmiento?

- Estoy cómodo y la verdad que en estos últimos siete años es la primera vez que estoy tanto tiempo en un club. Siempre estuve a lo sumo un año. Pero en Sarmiento la verdad que estoy cómodo, la ciudad es tranquila y estamos teniendo la posibilidad de trabajar libremente.