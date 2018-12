No hubo goles en los dos encuentros que se disputaron ayer por el Torneo Nocturno

Ayer siguió completándose la primera fecha del Torneo Nocturno 2018/19 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y en este cierre no se registraron goles en ninguno de los dos encuentros que se jugaron.

En primer término, Villa Belgrano recibió en el Estadio "El Bosque" a River Plate de Junín en un partido donde se esperaba mucho. En principio había expectativas porque el choque marcaría el debut de ambos entrenadores. Por un lado, Ruben Albarello lo hizo en el banco de Villa; y el experimentado DT Mario Finarolli dirigió en La Loba.

Lo cierto es que el partido fue chato, con pasajes de poca acción y por eso el cero a cero terminó siendo justo.

En el otro encuentro el resultado fue el mismo. Defensa Argentina hizo de local en la cancha de La Loba donde recibió a Origone Fútbol Club. El partido tampoco fue bueno y el cero a cero también se hizo presente como resultado final.

En esta primera fecha, cabe recordar que por la Zona A Rivadavia (J) le había ganado a Independiente por 1 a 0 con un tanto de Juan Alemis; mientras que por Zona B los resultados habían sido los siguientes: Ambos Mundos 1 (Diego Illescas) vs. Sarmiento 2 (Valentín Robatto e Iñaki Snaola); y Mariano Moreno 1 (Sebastián Cuello) vs. BAP 0.

La jornada inicial se completará hoy, a las 21.45, con el partido que jugarán Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia (L) en la cancha de La Loba.

Forma de disputa y segunda fecha

Cabe recordar que el Nocturno 2018/19 está dividido en dos zonas, una de seis equipos y la otra de siete. Los primeros cuatros clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una Zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.

En la Zona A están Villa Belgrano, Rivadavia (L), River Plate, Rivadavia (J), Independiente y Deportivo Baigorrita; y en la Zona B juegan Mariano Moreno, Ambos Mundos, Jorge Newbery, Sarmiento, BAP, Defensa Argentina y Origone FC.

Al mismo tiempo, la segunda fecha del Nocturno comenzará hoy y se extenderá durante la semana bajo el siguiente cronograma de encuentros:

Hoy, en el estadio de Jorge Newbery, siempre desde las 21.45, Newbery recibirá a Sarmiento. Mañana, Ambos Mundos recibe a BAP; el miércoles Mariano Moreno se enfrenta en su estadio a Origone FC; el jueves Independiente y Deportivo Baigorrita se miden en La Loba y en "El Bosque" Villa recibirá a Rivadavia (J) para jugar el clásico. Por último, el segundo capítulo cerrará el viernes con el encuentro que River Plate (J) y Rivadavia (L) disputarán en la cancha de La Loba.