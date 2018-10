Los jugadores del Verde completan hoy la semana de entrenamientos y luego tendrán el fin de semana libre

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer por la mañana en Ciudad Deportiva y hoy hará lo mismo para cerrar la semana de trabajo. Tras la práctica de hoy, por decisión del cuerpo técnico el grupo de futbolistas tendrá el fin de semana libre para reencontrarse el lunes.

También ayer fue un día de novedades en relación a la séptima fecha del Campeonato de la B Nacional, donde el equipo de nuestra ciudad es escolta con 14 puntos, uno menos de los que sumó el líder Nueva Chicago.

La AFA confirmó que el séptimo capítulo arrancará el viernes 19 de octubre, con tres partidos: Arsenal vs. Deportivo Morón, a las 15:30 y en el mismo horario se medirán Almagro ante Ferro Carril Oeste. Completan, desde las 21, Atlético Rafaela vs. Olimpo.

El sábado 20 de octubre, juegan, a las 15.30, Los Andes vs. Guillermo Brown (PM) y Platense vs. Brown de Adrogué; a las 18: Agropecuario vs. Independiente Rivadavia; a las 20: Santamarina vs. Temperley; y a las 20.05, con la televisación de TyC Sports, se medirán Villa Dálmine ante Quilmes.

Luego, el domingo 21, a las 14.35, con la televisación de TyC Sports se medirán Defensores de Belgrano vs. Chacarita; y a las 17 jugarán Gimnasia de Jujuy vs. Mitre (SdE) y Gimnasia de Mendoza vs. Sarmiento.

Por último, la séptima fecha cerrará el lunes 22 de octubre con el partido que jugarán Central Córdoba (SdE) ante el líder, Nueva Chicago, desde las 20.05 y también con la televisación de TyC Sports. Tendrá fecha libre Instituto de Córdoba.

Afinar el funcionamiento y recuperar soldados

Además de seguir aceitando el funcionamiento del equipo y probar variantes, el entrenador Iván Delfino destacó en sus últimas declaraciones a la prensa que este parate en el campeonato vendrá bien para recuperar algunos soldados.

En lo que respecta al equipo titular, en seis fechas disputadas el equipo de Delfino ha mostrado ser práctico y con mucho oficio ha podido sacar buenos resultados en terrenos complicados. De hecho, hasta el momento está invicto con cuatro partidos ganados y dos empatados.

Quizás la deuda pendiente sigue siendo lo futbolístico. En la mayoría de los partidos, el equipo de Delfino ha reemplazado el orden, la entrega y los pelotazos por el juego asociado. No obstante, pareciera que esto poco importa cuando el equipo viene logrando sumar en todos los partidos que ha jugado.

Además de los jugadores que arrastran cansancio y algunos golpes, el parate en el torneo servirá para que el delantero Nicolás Miracco se siga recuperando de su fascitis plantar, lesión que lo viene marginando de cada convocatoria.