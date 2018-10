El uno por uno

Argentina goleó 4 a 0 a Irak en un duelo que marcó una clara diferencia entre los intérpretes. Los de Lionel Scaloni fueron muy superiores.

El 1 x 1:

Sergio Romero (6): Le llegaron poco. En sus pocas intervenciones demostró seguridad. Tuvo un regreso correcto en el arco de la Selección.

Ramiro Funes Mori (7): Además de su solvencia, fue una salida limpia para iniciar los ataques. Probablemente vuelva a jugar ante Brasil.

Germán Pezzella (8): Su voz se escuchó para darle orden a la defensa. Con su gol cerró una presentación soberbia. Fue un error de Sampaoli no llevarlo al Mundial de Rusia.

Fabricio Bustos (6): No gravitó tanto con sus proyecciones. Restó puntos con el caño que sufrió de Bashar Rasan.

Marcos Acuña (8): El Huevo fue clave para que Argentina abra el marcador. En una de sus constantes proyecciones se asoció con Lautaro Martínez, para que el delantero festeje el 1 a 0.

Leandro Paredes (7): Fue el equilibrio del equipo. El tanto del Tucu Pereyra fue una obra iniciada por él. Se animó a recuperar y distribuir sin descuidar los relevos.

Maximiliano Meza (6): Jugó un tiempo. Por su experiencia mundialista se esperaba un poco más de él. No logró conectarse con el Mudo Vázquez para la gestación de juego.

Rodrigo De Paul (6): Tuvo un debut aceptable. Demostró que está en un buen nivel. Todavía le falta ganar confianza para explotar su potencial.

Franco Vázquez (6): Tenía la responsabilidad de conducir el ataque albiceleste, pero le faltó profundidad. Es una apuesta hacia el futuro.

Paulo Dybala (6): Se esperaba más de él. Tiene una maldición que no puede quebrar: acumula 15 encuentros sin poder convertir.

Lautaro Martínez (9): Fue la figura de la cancha. Festejó su primer gol con la Selección y amenazó a la defensa iraquí en todo momento.

Santiago Ascacibar (7): Ingresó en el inicio del complemento y se adaptó a la perfección. El Rusito se ganó un lugar en la mitad de la cancha.

Suplentes

Eduardo Salvio (6): Al igual que Maxi Meza, fue uno de los que menos gravitó. Otro de los que no supo capitalizar su experiencia en Rusia.

Roberto Pereyra (8): Entró para tranquilizar al equipo y con su gol cumplió con las expectativas del técnico. Un hombre sin cartel que puede dar grandes resultados.

Gio Simeone (6): Le faltó tiempo para acomodarse en el equipo. No fue fácil reemplazar a la figura del Inter.

Franco Cervi (8): Cada vez que entra le cambia el ritmo al equipo. Cerró el espectáculo con una maniobra individual que cerró el 4 a 0.

Entrenador

Lionel Scaloni (8): Acertó con la formación y los cambios. Le faltó autoridad para imponerse ante las bajas de Boca y River.