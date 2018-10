Rechazan denuncia presentada contra el gremio de técnicos

La Justicia rechazó iniciar una investigación por una denuncia contra la Junta Electoral de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), a la que acusaban de hacer figurar en el padrón a entrenadores ya fallecidos, entre ellos Juan Carlos "Toto" Lorenzo.

Fuentes judiciales revelaron que la causa fue archivada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, a cargo de Sebastián Ramos, luego de que los denunciantes no ratificaran la denuncia en un caso y la apelación en el otro.

La causa había sido presentada el 23 de mayo pasado por "falsificación de documentos públicos" por parte de Adolfo Jaime Tropp, quien se presentaba como afiliado a la ATFA y apoderado de la lista 26 "Agrupación Federal Directores Técnicos"- en el padrón que se iba a utilizar en las elecciones del pasado 30 de junio, las cuales finalmente se suspendieron por orden del entonces Ministerio de Trabajo, hoy bajado a Secretaría.

Entre los DT fallecidos, según indicaba, estaban el "Toto" Lorenzo, Juan Manuel Guerra, Carlos Cavagnaro, Rogelio Domínguez, Carmelo Simeone, Fernando Areán y Néstor De Vicente, entre otros.

Tropp denunció como responsables de la maniobra a los integrantes de la Junta Electoral: Miguel Ángel Lemme, Pablo Victorio Goglino y José Vicente Stagliano. El caso llevaba el número 8253/2018 del registro de la Cámara Federal porteña y había sido radicado en el Juzgado de Ramos. El encargado de decidir si impulsaba o no la investigación era el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien finalmente desistió de hacerlo.

El 7 de junio el juzgado llamó a comparecer bajo juramento de decir verdad a Tropp para que ratifique la denuncia, pero desistió de hacerlo, argumentando que "cuando la suscribió no estaba en el ´tema´ y no sabía que era para una denuncia penal, de la cual no quería participar".

Posteriormente, Juan Manuel Calello denunció el mismo delito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, a cargo de María Romilda Servini, por lo que el 1 de agosto se acumularon ambas causas en el Juzgado de Ramos.

Calello pretendió ser tenido como querellante en el proceso, pero le fue denegado por el magistrado, que consideró: "En este sentido, más allá de la supuesta calidad de afiliado de ATFA esgrimida por Juan Manuel Calello, no se advierte, y el pretenso querellante tampoco explica de qué manera podría resultar particularmente ofendido por los hechos denunciados, máxime teniendo en cuenta que derechos se encontrarían vulnerados y cuál sería el perjuicio real, especial y concreto sufrido, conforme los términos de la propia denuncia, los afiliados fallecidos se habrían volcado en un padrón provisorio…".

Pese a ese revés judicial, Calello interpuso un recurso de apelación, que si bien le fue concedido por el juez de primera instancia, luego de ello, no se presentó a ratificarlo cuando la Cámara fijó la audiencia correspondiente. Por lo tanto, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional y Federal resolvió "tenerlo por desistido".