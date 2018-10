El Rojo le apunta a la Superliga

Con la disputa de cuatro encuentros hoy dará inicio la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El cotejos destacado será el que protagonizarán, desde las 20, en Paraná, Patronato frente a Independiente. Este partido comenzará a las 20 y el árbitro será Andres Merlos.

El Rojo viene de ser eliminado de la Copa Libertadores a mano de River Plate. Relagado en la tabla de valores, debe sumar puntos para escalar posiciones y ubicarse en los puestos de vanguardia. Actualmente el equipo de Ariel Holan suma siete puntos aunque con un cotejo pendiente.

Su rival de esta noche se encuentra sumergido en el fondo de la tabla y necesita sumar para el promedio.

Durante la jornada sabatina, además, se jugarán los siguientes encuentros: 13.15, Aldovisi de Mar del Plata vs. San Martín de Tucumán (Facundo Tello); 15.30, Gimnasia vs. Godoy Cruz (Germán Delfino) y 17.45 San Martín de San Juan vs. Vélez Sarsfield (Jorge Baliño).