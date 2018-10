El delantero Santiago Rosa se asoma entre los titulares del Verde que recibirán a Platense

Ayer el plantel profesional de Sarmiento ensayó fútbol en el Estadio "Eva Perón" y la gran sorpresa fue ver al delantero Santiago Rosa entre los titulares. De todas maneras, el once inicial que el lunes recibirá a Platense no está para nada definido. Cabe recordar que contra el "Calamar" de Vicente López el Verde jugará por la sexta fecha del Campeonato de la B Nacional, desde las 21.05 y con el arbitraje de Mariano González.

Pero el ingreso de Rosa no está para nada definitiva. Lo que sí es cierto es que el joven atacante viene siendo una de las principales variantes que utiliza el entrenador en cada partido. De hecho, en el último, contra Almagro, el ingreso de Rosa cambió completamente el trámite de las acciones, ya que el pibe presionó bien arriba y armó una buena dupla de ataque con Nicolás Orsini.

En definitiva, en el ensayo de ayer, Rosa ingresó por Ariel Cólzera y eso también marcó un 4-4-2 mas definido. El resto del equipo que alineó Delfino fue con Manuel Vicentini en el arco; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet en defensa; los cuatro volantes fueron Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Gabriel Sanabria; con Rosa y Orsini arriba.

De cara a lo que se viene, el plantel volverá a ensayar fútbol hoy, a las 17, en el "Eva Perón" y en esta práctica Delfino confirmaría o no el ingreso de Rosa por Cólzera, en lo que se perfila como el único cambio en Sarmiento.



La sexta fecha

El sexto capítulo de la B Nacional arrancó el jueves con la victoria de Chicago frente a Los Andes por 1 a 0; y continuó ayer con dos partidos: Deportivo Morón le ganó 1 a 0 a Agropecuario Argentino de Carlos Casares; y en Córdoba, Instituto perdió 2 a 1 ante Santamarina de Tandil.

Hoy, a las 13.30, la jornada arrancará con el partido en el cual Almagro visitará a Brown de Adrogué que será controlado por el árbitro Luis Lobo Medina y que irá televisado en directo. Luego, a las 15.30, Temperley será local de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con arbitraje de Julio Barraza y a la misma hora Quilmes recibirá a Gimnasia de Mendoza con Nazareno Arasa como juez.

En tanto, a las 17.05, Chacarita será local de Arsenal con Yael Falcón Pérez como árbitro y televisación en directo mientras que mañana domingo, a las 16, Guillermo Brown de Puerto Madryn será anfitrión de Atlético Rafaela con Sebastián Ranciglio como juez.

Además, a las 17.00, Independiente Rivadavia recibirá a Villa Dálmine con arbitraje de Fabricio Llobet y a la misma hora Mitre de Santiago del Estero será local de Defensores de Belgrano con Luis Álvarez como juez.

Por su parte, el encuentro entre Ferro y Central Córdoba de Santiago del Estero con arbitraje de Jorge Broggi fue postergado y aún no se dio a conocer la fecha en la que se jugará.