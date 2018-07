Cambiaron las reglas en Japón, para que Andrés Iniesta pudiera usar el número "8"

El experimentado Iniesta, la leyenda que llegó desde el Barcelona de España, causó sensación al debutar con el Vissel Kobe de la liga japonesa de fútbol. ”Don Andrés” saltó al terreno tranquilo y concentrado como de costumbre, luciendo su casaca número "8" de toda la vida con el conjunto catalán.

Lo que muchos no saben es que para que el español pudiera lucir su acostumbrado dorsal, la J1 League tuvo que modificar una regla que hasta ahora había sido bastante estricta.

Antes de la llegada de Iniesta al país nipón, era Hirotaka Mita quien portaba el número ocho en la espalda. Según las condiciones establecidas en la liga, ningún jugador puede hacer cambio de número durante el transcurso de una temporada. Sin embargo, no era cualquiera quien solicitaba el número esta vez.

Se trata de probablemente el jugador de mayor categoría y jerarquía en jugar oficialmente para un conjunto japonés. Así que la liga no lo dudó y por primera vez hizo una excepción a la regla, permitiendo que Iniesta luciera el "8" y su compañero adoptara el "7" para el resto del año.

Luego de esto, el Comité de la liga decidió modificar algunos detalles y de ahora en adelante serán más flexibles con este tema. Curiosamente, el segundo caso de este tipo en Japón tiene que ver con Fernando Torres, también recién llegado a la liga.

El ex compañero de Iniesta en la selección española fichó por el Sagan Tosu, donde el surcoreano Cho Dong-geon llevaba el "9" hasta la llegada de "El Niño" Torres. El ex jugador del Atlético de Madrid debutó, al igual que Iniesta, el pasado domingo y con su acostumbrado número en la espalda.