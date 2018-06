Hoy se jugarán cuatro partidos de vida o muerte

Hoy arranca la fecha final de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, con varios encuentros de vida o muerte. España, Portugal, Uruguay y Rusia buscarán el primer lugar en sus respectivas zonas y lograr un mejor emparejamiento en octavos de final.

Rusia y Uruguay calientan el partido más esperado del Grupo A, ambas selecciones vienen con dos victorias a sus espaldas y buscarán aspirar al primer lugar para evitar en la siguiente ronda a España. Por su parte Egipto y Arabia Saudita cierran su participación en este mundial, por lo que ambas escuadras intentarán sumar sus primeros tres puntos en esta Copa del Mundo.

En el Grupo B, Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza irá en busca de su segunda victoria frente al seleccionado de Irán. En el otro encuentro España y Marruecos chocarán en esta última fecha con una sola consigna para los españoles, lograr la victoria para evitar al cuadro ruso en segunda fase.

Cabe señalar que en esta última fecha de fase de grupos los dos encuentros de cada grupo se jugarán a la misma hora.

La programación

Por el Grupo A, Rusia vs. Uruguay, a las 11, en Cosmos Arena; y Egipto vs. Arabia Saudi, a las 11, en Volgogrado Arena. Por el Grupo B, Portugal vs. Irán, a las 15, en Mordovia Arena; y España vs. Marruecos, a las 15, en el Estadio de Kaliningrado.