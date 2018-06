Argentina apuesta al cambio, pero sin demasiado margen para el error

La Selección argentina, más precisamente su entrenador Jorge Sampaoli, apostará al cambio para el partido ante Croacia, por la segunda fecha del Grupo "D" del Mundial de Rusia 2018, pero a sabiendas que no tiene mucho margen para el error.

Para esta ocasión, aunque no lo confirmó pero lo estuvo trabajando toda la semana en el búnker de Bronnitsy, Sampaoli haría al menos tres cambios, pero no solo de nombres, sino también de estilo de juego.

El oriundo de Casilda apelará a su consabida línea de tres defensores en el fondo, pero pondrá mucha gente en el mediocampo, porque ahí es donde estará el lugar más importante para hacer la diferencia, en parte porque Croacia tiene a Luka Modric e Iván Rakitic para marcar el ritmo del juego.

"En la planificación ya habíamos pensado que este partido merecía una variante en el sistema. El cambio de nombres propios tiene que ver con cambios en ese sistema", dijo Sampaoli en la conferencia de prensa previa al cotejo, aún sin dar a los once titulares.

Croacia lidera el grupo con 3 puntos y tiene la opción del empate para llegar con algo de margen a la definición con Islandia, pero Argentina podría quedar en la cuerda floja si no gana, ya que Nigeria se medirá con los isleños en el otro cotejo de la zona.

En busca del número 25

Luego del traspié ante Islandia (1-1), Sampaoli quedó disconforme con el juego del mediocampo y en ese sentido meterá dos cambios en esa zona, uno de ellos es la salida de Lucas Biglia y el otro de Ángel Di María, teniendo en cuenta que sus reemplazantes serían Marcos Acuña y Cristian Pavón.

Pero otra duda que tiene Sampaoli apunta a Maximiliano Meza, y en ese sentido el que se apunta para reemplazarlo es Enzo Pérez, el jugador número 25.

Es que el mendocino había quedado fuera de la lista mundialista, y tras la lesión de Sergio Romero el que ingresó fue Nahuel Guzmán -también excluido-, pero cuando se lesionó Manuel Lanzini el que tomó su lugar fue el hombre de River.

Ahora Pérez, quien tiene la experiencia de haber jugado el Mundial de Brasil 2014 junto a Javier Mascherano en el mediocampo y tener una gran noche al lado de Lionel Messi en la victoria ante Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas, pasa de ser titular en el segundo partido del Mundial.

Así pasa también con Pavón, ya que el hombre de Boca vino como una de las primeras piezas de recambio, y ahora irá desde el arranque, acompañando a Sergio Agüero y el propio Messi.

Sampaoli quiere, como se dice vulgarmente, "morir con las botas puestas" e instalar el sistema de juego que tan buenos resultados le dio al frente de la Selección de Chile, justamente contra Argentina, en la final de la Copa América 2015.

"Si esa línea de tres defensores es al ancho del campo determina que vos podés tener numéricamente tres centrales y dos laterales que se termina haciendo una línea de cinco, pero a veces hace que te hundas mucho y que te dominen", explicó Sampaoli.

El DT argentino agregó: "Si la altura de la línea de tres sube, podemos generar mejor presión sobre la salida del balón. Las características del desarrollo del sistema tiene que ver mucho con dónde vos querés ir a recuperar el balón".