Dinamarca busca la clasificación ante una Australia que no tiene opciones

El seleccionado de Dinamarca, que debutó con un triunfo ante Perú mostrando un nivel discreto, jugará hoy ante Australia, que cayó ante Francia, en partido por el Grupo "C", con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que lo acerque a los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia.

El encuentro se desarrollará en el Samara Arena, con aforo para 45.000 personas, con el arbitraje del español Antonio Miguel Mateu Lahoz y televisado por Canal 7 y Direct´ TV.

Dinamarca, que está jugando su quinta Copa del Mundo, le ganó a Perú por 1-0 en el estreno, pese a que el equipo incaico que dirige el argentino Ricardo Gareca lo superó en situaciones de gol y funcionamiento, pero no pudo marcar y hasta marró un tiro desde el punto penal.

Australia estuvo muy cerca de rescatar un punto ante el poderoso equipo francés pero cayó por 2 a 1 en el Kazan Arena en un partido en donde la tecnología fue la estrella ya que a los oceánicos les cobraron un tiro penal en contra a través del Video de Asistencia Arbitral (VAR la sigla en inglés) y el segundo gol galo, señalado por Didier Pogba, fue ratificado por la tecnología de Línea de Gol (GLT).

Los dinamarqueses suman 16 cotejos sin perder y espera mucho más de su figura Cristian Eriksen, del Tottenham inglés, quien ante Perú fue bien marcado y no tuvo incidencia en el juego de su equipo.

Al equipo europeo un triunfo lo dejaría casi clasificado y dependerá de lo que suceda con el cotejo que jugarán Francia y Perú, mañana a las 12 en Ekaterimburgo.

Australia, que sólo ganó un cotejo en mundiales a Serbia, por 2-1 en Sudafrica, ante Francia mostró sus típicas condiciones de juego veloz, con mucha voluptuosidad física pero escasa creatividad a la hora del desequilibrio.



Los oceánicos son fuertes en defensa, pero se le complica mucho a la hora de marcar goles sumando 12 en 14 cotejos de Copa del Mundo y mañana apostarán todas sus chances a la dupla Matthew Leckie, de Hertha Berlin de la Bundesliga, y Tomi Juri, del Lucerna de Suiza.