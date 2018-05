Sampaoli da a conocer la lista de los 23

El entrenador del Selecccionado argentino, Jorge Sampaoli, dará a conocer hoy la lista de 23 futbolistas que, por ahora, será la que representará al país en la Copa del Mundo de Rusia, pero se tomará hasta fin de mes para observar el estado de forma de cada uno de sus integrantes antes de embarcarlos rumbo al tramo final de la preparación en Barcelona.

Es por ello que el técnico planea un comienzo de la preparación en el predio de AFA, en Ezeiza, donde hoy a las 13 ofrecerá una conferencia de prensa para comunicar los nombres de los componentes de esa nómina y otras cuestiones inherentes a la cita mundialista, en principio con 24 jugadores en vez de 23.

La idea del DT pasa por contar con Cristian Ansaldi, uno de los marcadores laterales de la lista de 35 que dio a conocer el lunes pasado, trabajando a la par del resto por si Gabriel Mercado, que el viernes anterior se sumó al quinteto de futbolistas que estaban ya trabajando en Ezeiza, pero solamente para energizar ejercicios kinésicos de recuperación de la cintura dañada en el último clásico sevillano frente a Betis, finalmente, no puede ponerse en forma para ir a Rusia.

Aunque en su esencia es marcador de punta izquierdo, también puede desenvolverse por la derecha, lo que lo transforma en una buena alternativa del por ahora lesionado jugador de Sevilla.

Junto con Mercado estuvieron precediéndolo desde el martes otro jugador que está trabajando para recuperarse también de una lesión como Sergio Agüero; el más veterano del plantel, Javier Mascherano; el delantero devenido defensor, Eduardo Salvio; el renovado Manuel Lanzini y el otro lateral izquierdo natural que tiene este grupo, Nicolás Tagliafico.

Claro que las dudas del técnico, que no hablan bien del futuro del equipo a 27 días del debut ante Islandia, no solamente las provocan esas fatalidades llamadas lesiones, que estuvieron a la orden del día en las últimas semanas, lo que es más preocupante aún, son los problemas estructurales que tiene este plantel.

Con Messi y 22 más, en definitiva, esta será la lista que hoy piensa dar Sampaoli, aunque su nómina de dudas es preocupantemente más extensa todavía:

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra), Wilfredo Caballero (Chelsea, Inglaterra) y Franco Armani (River Plate).

Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Federico Fazio (Roma, Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Gabriel Mercado (Sevilla, España) y Eduardo Salvio (Benfica, Portugal).

Volantes: Javier Mascherano (Hebei Fortune, China), Ever Banega (Sevilla, España), Giovani Lo Celso (PSG, Francia), Guido Pizarro (Sevilla, España), Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra), Angel Di María (PSG, Francia), Lucas Biglia (Milan, Italia) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Gonzalo Higuaín (Juventus, Italia), Ricardo Centurión (Racing Club) y Cristian Pavón (Boca Juniors).