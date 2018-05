Arranca la segunda fecha del Apertura 2018

Hoy comenzará a jugarse la segunda fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Tras haberse completado la primera fecha durante la semana, desde la liga ya confirmaron los días y horarios para los choques correspondientes al segundo capítulo del apertura que también fueran suspendida por las condiciones climáticas.

La fecha dos arrancará hoy sábado con dos partidos: a partir de las 15.30, jugarán BAP vs. Baigorrita; y Mariano Moreno vs. Defensa; mientras que mañana domingo, siempre desde las 15.30, chocarán Sarmiento vs. Villa Belgrano (cancha de Defensa), Origone vs. Jorge Newbery, Rivadavia de Lincoln vs. River (J) y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín. Tendrá jornada libre el Club Independiente de Junín.

También este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes al Torneo de Inferiores Apertura 2018 Copa "Aníbal Viale". Para las formativas, los días y horarios de los encuentros son los siguiente:

Hoy

Sarmiento vs. Villa

(cancha de Defensa)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Baigorrita

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. Defensa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

A. Mundos vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Mañana

Sarmiento vs. Villa

(cancha de Defensa)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Baigorrita

Octava: 14.30

Cuarta: 15.30

Origone vs. Newbery

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



A. Mundos vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En esta segunda fecha quedará libre el Club Independiente de Junín.