Scocco: “Sería una falta de respeto preguntarle a Gallardo por qué no juego”

El delantero de River Plate, Ignacio Scocco, que será titular contra Flamengo el próximo miércoles en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, dijo que nunca pensó en pedirle explicaciones al técnico, Marcelo Gallardo, cuando no lo ponía.

“Sería una falta de respeto preguntarle a Gallardo por qué no juego. Nunca le pedí una reunión ni nada porque me parece mal para los compañeros. Sería el equivalente a decirle 'yo juego mejor que tal o cual', y no me parece que esté bien", expresó Scocco.

En rueda de prensa con varios medios, el delantero contó que "es duro cuando no me toca jugar. Yo no me conformo con entrar desde el banco. En los entrenamientos trato de demostrar".

"Todo jugador tiene altibajos y uno trata de que los momentos bajos pasen rápido. Tuve partidos en los que sentí que no le daba al equipo lo que podía, pero tengo autocrítica y trato de mejorar lo más rápido posible. Ahora estoy volviendo a mi nivel y me siento cómodo nuevamente", manifestó el ex Newell's.

Scocco aseguró que "nunca tuve la idea de irme de River, y en el fútbol nunca se sabe", pero aclaró que no se iría por lo menos en el próximo semestre.

El santafesino, de 32 años, concluyó también que "soy hincha de Newell's y me gustaría terminar mi carrera ahí. Pero todavía falta. La pasé mal la última vez cuando me fui porque había problema tras problema y terminamos pensando más en las cosas extrafutbolísticas que en lo que teníamos que hacer en la cancha".

El otro jugador que habló ayer con la prensa cuando finalizó la práctica en el River Camp de Ezeiza fue el defensor Javier Pinola. El ex Rosario Central sostuvo que "sería lindo cruzarse con Boca en la Copa. Para todos es muy especial, para la gente, los hinchas, para todos. Para ganar la Copa hay que superar a todos los rivales que se crucen, pero ahora no podemos pensar más allá de Flamengo".

River recibirá el miércoles 23 a Flamengo de Brasil en el Monumental, en el cierre del grupo 4 de la Copa Libertadores de América, donde un empate le asegurará el primer puesto al equipo argentino.

"Después hay que ver qué depara el sorteo y los cruces. Fuimos de menor a mayor en estos meses. El partido contra Boca fue un 'click' y pudimos ir fortaleciendo todo el equipo, lo que nos permitió sumar tantos puntos y lograr los objetivos", destacó Pinola sobre el triunfo sobre su clásico rival en la Supercopa, el 14 de marzo, y la posterior buena racha en la Superliga que lo colocó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque no le alcanzó para ingresar a la Libertadores 2019.