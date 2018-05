Sarmiento jugará hoy un partido a todo o nada. El entrenador Iván Delfino ya confirmó que Nicolás Miracco volverá al equipo titular que hoy, desde las 14.35, visitará a Brown de Adrogué, en el partido desquite de una de las semifinales del Reducido de la Primera B Nacional, por un ascenso a la Superliga.

El director técnico del 'Verde' juninense decidió que Miracco (ex Aldosivi de Mar del Plata), ausente en la ida por un inconveniente familiar, entrará por Renzo Spinaci.

El mediocampista zurdo Gonzalo Bazán, por su lado, mostró una mejoría en la molestia que acusaba e irá desde el minuto inicial.

En síntesis, la formación de Sarmiento nucleará a Fernando Pellegrino; Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Bazán; Miracco y Lucas Passerini.

Los jugadores que también integrarán la delegación son Manuel Vicentini, Javier Capelli, Nicolás Rinaldi, Spinaci, Gabriel Sanabria, Sergio Quiroga, Patricio Vidal y Joaquín Boghossian (uno de ellos quedará al margen del banco de los relevos).

El equipo de Delfino, también con ventaja deportiva luego de un empate sin tantos eliminó a Instituto, debió haber ganado en Junín pero culminó 1 a 1 gracias a la gran perfomance del arquero Martín Ríos, quien no se sabe si podrá jugar hoy.

Ríos sufrió en el partido de ida una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha y será evaluado. En caso de no llegar en condiciones será sustituido por Diego Quirós.

Por otra parte, el mediocampista Facundo Lemmo podrá jugar al quedar sin efecto una amonestación sufrida ante Los Andes, por la fecha 20 del campeonato, que si se hubiera considerado le hubiese impedido jugar el partido.

El Tribunal de Disciplina de la AFA consideró errónea la amarilla que le sacó el árbitro Bruno Bocca a Lemmo en ese partido en Lomas de Zamora, y determinó que esa tarjeta correspondió a Leonardo Zaragoza, de acuerdo al informe del propio referí.

Lemmo fue amonestado el domingo pasado en Junín y en principio había llegado a las 10 amonestaciones, aunque tras el fallo del Tribunal quedó en nueve.

La otra llave

San Martín de Tucumán recibirá hoy a Agropecuario Argentino con la inmejorable oportunidad de clasificarse para la final del torneo Reducido de la B Nacional, del cual saldrá el segundo ascenso a la Superliga, con la ventaja de que con un empate le alcanzará, ya que posee ventaja deportiva por haber obtenido más puntos a lo largo de la temporada.

El partido, desquite del que igualaron sin goles en Carlos Casares el pasado domingo, se jugará en el estadio de San Martín, conocido como la Ciudadela, hoy, desde las 17, con el arbitraje de Pablo Dóvalo y televisado por TyC Sports.