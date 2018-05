Iván Delfino confirmó el equipo titular

Finalmente en el entrenamiento de ayer quedó confirmado que Sarmiento irá con un solo cambio para jugar la revancha de la semifinal del reducido de la primera B Nacional con Brown, de Adrogué, en el estadio Lorenzo Arandilla, mañana, a las 14.35 y con arbitraje de Pablo Echavarría.

El delantero Nicolás Miracco está en condiciones de reaparecer tras superar un inconveniente personal que le impidió jugar el encuentro de ida (1 a 1); e ingresará al equipo titular en reemplazo del volante Renzo Spinaci.

En la práctica de ayer, realizada en Ciudad Deportiva, el DT del Verde no dejó dudas sobre el once inicial. En el ensayo de fútbol, alineó a Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; con Miracco y Lucas Passerini como delanteros.

Con esos once, Sarmiento tendrá que ir a ganar al sur del conurbano para pasar a la ansiada final por el ascenso, teniendo presente que otro empate lo clasificaría a Brown por la ventaja deportiva.

El resto de los jugadores que ayer quedaron concentrados son: el arquero Manuel Vicentini; el defensor Javier Capelli; los volantes Nicolás Rinaldi, Renzo Spinaci, "El Chino" Gabriel Sanabria y Sergio Quiroga; y los delanteros Patricio Vidal y Joaquín Boghossian.

Brown (A) acudió a la AFA y le levantaron la sanción a Lemmo

El mediocampista de Brown de Adrogué Facundo Lemmo podrá jugar mañana el partido desquite ante Sarmiento, por una de las semifinales de la Primera B Nacional por el segundo ascenso a la Superliga, al quedar sin efecto una amonestación sufrida ante Los Andes, por la vigésima fecha del campeonato, que le hubiese impedido estar presente en este partido por llegar al límite.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino consideró errónea la tarjeta amarilla que le sacó el árbitro Bruno Bocca a Lemmo en el triunfo de Los Andes 2 a 0 en Lomas de Zamora, y determinó que esa tarjeta correspondió a Leonardo Zaragoza, de acuerdo al informe del propio referí.

Lemmo había sido amonestado el domingo pasado en el partido de ida en Junín, que terminó 1 a 1, y en principio había llegado a las 10 amonestaciones, aunque tras el fallo del Tribunal quedó en nueve.

El arquero Ríos es la única duda

La única duda del entrenador Pablo Vicó está en el arco, ya que Martín Ríos sufrió en el partido de ida una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha y será evaluado el mismo domingo. En caso de no llegar en condiciones será sustituido por Diego Quirós.

Al respecto, el arquero Ríos se lamentó de estar lesionado "justo en este momento" y consideró "muy difícil que pueda estar para la revancha", porque en el partido de ida sufrió la distensión del ligamento interno de la rodilla derecha.

La lesión le impidió "entrenar con normalidad durante la semana y recién mañana se evaluará la posibilidad de jugar", refirió el "Laucha" que ya tuvo la experiencia de ascender a primera división con Huracán en el año 2000.

Por eso Brown alistaría a Ríos o Quirós; Matías Cortave, Abel Masuero, Nicolás Gásperi y Alberto Stegman; Zaragoza, Marcelo Lamas, Lemmo y Luciano Nieto; Lautaro Mesa y Leandro Garate.



Para Ríos, Sarmiento es un rival de jerarquía

En cuanto al choque de vuelta, Ríos señaló: "La revancha será un partido complicado porque enfrentaremos a un rival de jerarquía en nuestra cancha, donde las dimensiones no son las más favorables".

"Habrá que ver bien cómo nos plantamos en el desquite, porque si bien contamos con la ventaja deportiva en caso de volver a igualar, buscar el empate no siempre sirve porque al primer descuido te pueden convertir", advirtió el arquero de 40 años.

Por último, Ríos consideró que los cuatro conjuntos que están en estas instancias "cuentan con un nivel de juego muy parejo", aunque marcó la diferencia de que "San Martín, de Tucumán, y Sarmiento tienen pasado en primera división, siendo clubes de larga historia, en cambio Agropecuario y Brown son instituciones más jóvenes, con la primera chance de pelear por algo tan importante".

La otra semifinal se define en Tucumán

San Martín de Tucumán consiguió un valioso empate de visitante en la primera semifinal del torneo Reducido de la B Nacional ante Agropecuario, pero el volante Alejandro Altuna aclaró que para llegar al partido decisivo "tenemos que demostrar ahora lo que somos jugando en nuestra cancha".

La revancha se jugará mañana domingo, a las 17, en La Ciudadela, y San Martín accederá a la final ganando o empatando porque cuenta con ventaja deportiva, mientras que Agropecuario está obligado a vencer por cualquier diferencia para avanzar en la competencia.

"Allá hicimos un partido inteligente, no nos pudieron entrar y cuando llegamos tuvimos las chances más claras para convertir pero ahora tendremos que demostrar todo lo que somos jugando en nuestra cancha, con nuestra gente" indicó Altuna.

Se espera un estadio repleto

Se descuenta que cerca de 30.000 personas colmarán el estadio de La Ciudadela para alentar al equipo de Rubén Forestello ya que las entradas se pusieron a la venta desde el lunes y la demanda crece a medida que se acerca el día del partido.

Se confirmó que Esteban Espínola López está en condiciones de jugar ya que la lesión que lo obligó a salir el domingo no es grave, aunque se descuenta que la posición de lateral derecho será ocupada por Rolando Serrano, quien cumplió la fecha de suspensión y es el reemplazante natural de Emiliano Albín, lesionado.

Forestello espera contar con el goleador Claudio Bieler, quien tiene un golpe en el pie derecho y durante la semana no fue exigido en los entrenamientos.

El posible equipo es Ignacio Arce; Serrano, Lucas Acevedo, Ismael Benegas y Maximiliano Martínez; Walter Busse, Alejandro Altuna, Juan Galeano y Matías García; Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler.