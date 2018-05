Independiente y Sarmiento cerraron con un empate la primera fecha del Apertura 2018

Ayer, Independiente de Junín y Sarmiento completaron sin goles el partido que fuera postergado de la primera fecha dejando como resultado el empate en uno. De esta manera quedó cubierto en su totalidad el primer capítulo del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el estadio del Club Rivadavia de Junín, el Rojo y el Verde jugaron unos 20 minutos en donde la acción no tuvo muchos sobresaltos y el resultado quedó inamovible.

En su momento, antes que fuera suspendido por la lluvia, a los 15 minutos del PT, Martín Balestresse había marcado para Sarmiento; mientras que Juan Daffonchio lo había empatado de penal para Independiente (J), a los 10 del ST. Aquel resultado parcial, finalmente fue el definitivo.

De esta manera, los resultados de la primera fecha fueron: Baigorrita 0 - 2 Origone; Defensa 0 - 1 Rivadavia (J); Newbery 0 - 3 Moreno; River Plate (J) 2 - 1 BAP; y Villa Belgrano 1 - 1 Rivadavia (L). Libre quedó Ambos Mundos.

Segunda fecha

Tras completarse la primera fecha, desde la liga ya confirmaron los días y horarios para los choques correspondientes a la segunda fecha del apertura que también fuera suspendida por las condiciones climáticas.

El segundo capítulo arrancará mañana sábado con dos partidos. Jugarán, a partir de las 15.30, BAP vs. Baigorrita; y Mariano Moreno vs. Defensa; mientras que el domingo, siempre desde las 15.30, chocarán Sarmiento vs. Villa Belgrano (cancha de Defensa), Origone vs. Jorge Newbery, Rivadavia de Lincoln vs. River (J) y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín. Libre: Independiente de Junín.