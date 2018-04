Este sábado arranca el Torneo Apertura

Este sábado quedará inaugurado el Torneo Apertura 2018 que organiza la Liga Deportiva Oeste y que en esta edición pondrá en juego la Copa "Carlos Carozza".

El acto que dejará presentado el certamen se realizará a las 15.30 en el Estadio "El Bosque" del Club Villa Belgrano. Luego, a las 16 se desarrollará el primer partido del campeonato, donde el local recibirá a Rivadavia de Lincoln.

Luego, la primera fecha continuará el domingo con los siguientes partidos: siempre a partir de las 16, se enfrentarán Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín; Jorge Newbery vs. Mariano Moreno; Deportivo Baigorrita vs. Origone Fútbol Club; River Plate de Junín vs. BAP; e Independiente de Junín vs. Sarmiento.

Prueba de jugadores

Hoy, a partir de las 10, el Club Boca Juniors realizará una prueba de jugadores en el Club Jorge Newbery de nuestra ciudad. La jornada estará encabezada por el ex futbolista Hugo "Mono" Perotti y será para las categorías 2002 hasta 2007. Informes: al (236) 15454060.

La otra prueba importante que habrá en nuestra ciudad será el miércoles 2 de mayo. Ese día, desde las 14, una delegación del Club Vélez Sarsfield observará a los talentos locales en el Estadio "Raúl Barcelona" de Mariano Moreno. Las inscripciones se realizan martes y jueves, de 17 a 18.30, en las instalaciones del club albinegro.