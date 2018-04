Con el aporte del municipio, arranca el Torneo Apertura 2018

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, se reunió este martes con el presidente de la Liga Deportiva del Oeste y dirigentes de los distintos clubes de la ciudad, para anunciarles la entrega de un subsidio que permitirá hacer frente a los costos de la seguridad requerida para los partidos del Torneo Apertura 2018, que comenzará el próximo fin de semana.

En en encuentro estuvieron presentes, además, el subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo; el senador Juan Fiorini; el subsecretario de Seguridad municipal, Mario Olmedo; y las máximas autoridades policiales de la ciudad.

"Con el incremento que tuvo la tarifa de la Policía, la Liga Deportiva del Oeste y los clubes nos han solicitado que los acompañemos para poder iniciar el fútbol y, una vez más, desde el municipio, con nuestra subsecretaría de Deportes, lo estamos haciendo", afirmó Petrecca tras la reunión.

"Entendemos el trabajo fundamental que realizan todos los clubes de barrio, un trabajo muy artesanal, con mucho esfuerzo de los dirigentes que dejan horas con su familia para hacer que haya chicos en las canchas, contenidos, aprendiendo y tomando una copa de leche. Y todo ese esfuerzo que estamos haciendo también con distintos programas del municipio y con aportes mensuales a cada club, no valdría la pena si no hubiese un torneo, que es por donde pasa un poco la diversión para los chicos", agregó.

"Por eso Claudio (Yópolo) y algunos dirigentes nos solicitaron la posibilidad de poder acompañarlos, porque si no no iba a ser posible que el torneo comenzara, así que nos hicimos presentes y estamos acompañando este torneo una vez más, con una ayuda desde el municipio para que cada partido se juegue con seguridad. Así que será una ayuda para la liga y para todos los clubes de nuestra ciudad", destacó.

Por su parte, Yópolo destacó el trabajo en equipo con el Gobierno de Junín y dijo: "Desde que Pablo inició la gestión estamos trabajando codo a codo. Por eso, cuando la situación se complicó por el aumento de las tarifas de la Policía, recurrimos a Daniel Pueyo y a Pablo y, gracias a Dios, hoy podemos decir que vamos a empezar a jugar".

"La forma en la que se consiguen estas cosas es trabajando en conjunto y teniendo diálogo que, en el caso de la Liga Deportiva del Oeste, es permanente. Teníamos un problema y había que afrontarlo, por eso se lo transmitimos a Pablo y hemos encontrado una solución a través del acompañamiento del municipio", agregó y expresó su satisfacción por el comienzo del Torneo Apertura 2018, en el que participan más de 2.200 chicos.

Luego de dialogar con el jefe comunal, el presidente de B.A.P, Hugo Herrera, indicó: "Esperábamos esto porque sabemos el trabajo que hace la municipalidad, que hacen Pablo y Daniel, y la buena predisposición de la Policía. Así que nos llevamos lo mejor y es bueno que podamos tener el fútbol el fin de semana".

En la misma línea, Nicolás Sardi, de Independiente, manifestó: "Ayer supimos la propuesta que teníamos del municipio, que era el subsidio a la Liga para ayudar a los clubes cuando nos tocan los partidos de local. Eso ha sido muy positivo y enseguida nos encaminamos a poder empezar el torneo. Así que una alegría enorme, porque lo estábamos esperando. Estamos muy contentos y ansiosos por el comienzo del fútbol".

En tanto, Fernando Graffigna, de River, expresó: "Era una preocupación para todos los dirigentes el hecho de no poder arrancar el fútbol y la verdad que entre la buena voluntad de la Policía y el aporte económico del municipio, que es muy importante, podemos hacerlo el próximo fin de semana. Así que estamos muy agradecidos".

Finalmente, el presidente de Ambos Mundos, Daniel Barco, afirmó: "Estoy muy contento por lo que hizo el municipio y por lo que hicieron las autoridades policiales. Si no trabajamos en conjunto, como se hace, no llegaríamos nunca a buen término. Por eso, no sólo quiero felicitar y elogiar todo el esfuerzo que hacen los clubes, sino también el municipio y las autoridades policiales".