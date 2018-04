Gago está de vuelta

La lesión de Wilmar Barrios complicó a todo el Mundo Boca. No sólo Guillermo sufre una nueva baja, sino que ante la falta de alternativas, podría apresurar la recuperación de Gago y mandarlo a la cancha frente a Newell's, este domingo en La Bombonera, algo que podría ser contraproducente. Además, al Xeneize se le viene una seguidilla que comienza frente a La Lepra, pero que seguirá con la visita de Palmeiras a La Boca, para luego visitar al Lobo en La Plata. Días después del encuentro frente a Gimnasia, viajará a Barranquilla para enfrentar a Junior y luego recibirá a Unión, en una serie de partidos que pueden definir la Superliga y también el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ante este panorama, la ausencia de Barrios toma una importancia mayor y el regreso de Gago, que se esperaba para principios de Mayo, podría darse este mismo fin de semana.

En la práctica matutina de este martes, Gago se movió a la par del resto y se lo notó muy activo. El volante, que estaba para volver pero tuvo una recaída, está entusiasmado con vestir nuevamente la remera Xeneize cuanto antes y nadie le quita la ilusión de hacerlo este domingo frente a Newell's. La decisión la tiene el entrenador, pero el cuerpo médico no estaría muy de acuerdo en apurar a Pintita, ya que los antecedentes no son los mejores.

Lo cierto es que seguramente Gago tenga algo de actividad oficial este fin de semana, sólo resta definir si lo hará jugando para el equipo de Guillermo o en la Reserva del Flaco Schiavi. El Mellizo tratará de que llegue con al menos algo de rodaje al encuentro frente al Palmeiras, un choque clave para las expectativas de Boca en la Libertadores.

El vicepresidente del club, Horacio Paolini, opinó sobre Pintita. “Está haciendo fútbol, lo vi perfecto, llegará la instancia cuando se entrene a fondo, una cosa es la práctica y otra por los puntos. Él quiere jugarse todo. Veremos si se corren riesgos. Yo lo veo bien, pero es el físico. Tuvo mucha mala suerte con sus lesiones”, declaró.