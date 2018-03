Boca le ganó a Tigre sobre la hora

Boca Juniors, único líder de la Superliga Argentina de Fútbol, le ganó anoche sobre la hora a Tigre por 2 a 1 en La Bombonera, en el marco de la 19ª fecha del certamen, y llegará envalentonado a la final de la Supercopa Argentina que se disputará el miércoles en Mendoza ante River Plate.

El colombiano Edwin Cardona, de penal (28m ST), y Leonardo Jara (49m ST) anotaron para Boca y Matías Pérez Acuña (43m ST) convirtió el empate transitorio para el visitante.

El encuentro, que fue discreto en su mayor parte, tuvo un final emotivo e intenso que dejó a jugadores, cuerpo técnico e hinchas en clima para la final que disputarán en días ante el clásico rival. Las jugadas claras en la primera etapa fueron del conjunto local, que antes del pitazo inicial de Germán Delfino, quien tuvo una tarea de regular a mala, se vio condicionado por su gente al grito de "en Mendoza tenemos que ganar", en referencia a la final que disputarán en suelo cuyano.

En los primeros diez minutos gracias a la buena sociedad entre Pablo Pérez y Carlos Tevez al 'Xeneize' le alcanzó con poco para ser superior al 'Matador' en un partido discreto.

Los dirigidos por Cristian 'El Lobo' Ledesma fueron un conjunto timorato que sin embargo trató de no meterse atrás.

En el complemento Boca apretó el acelerador y pese a la falta de claridad en los metros finales le alcanzó con una ráfaga para modificar el marcador, ya que a los 27m Cristian Pavón capitalizó un pelotazo, le ganó la espalda a Matías Pérez Acuña y el defensor lo barrió dentro del área para que luego Cardona lo cambie por gol.

Hasta ahí Boca coronaba un triunfo merecido pero que dejaba una deuda por la pobre producción futbolística, al punto de que la figura fue el colombiano Wilmar Barrios, un jugador caracterizado por sus aptitudes defensivas y que por su intensidad parece nacido para vestir esa camiseta.

Boca pudo extender la ventaja en ese tramo del partido pero para sorpresa de un estadio repleto fue Tigre, que no había pateado al arco, el que generó una buena jugada: tras un centro del histórico Carlos ‘Chino’ Luna, Pérez Acuña (el que cometió el penal sobre Pavón) anotó la igualdad.

Sorpresivamente la visita se llevaba un punto y Boca perdía dos con sus titulares, pero de los pies de Barrios se iniciaría el segundo gol 'Azul y Oro', ya que este abrió para la izquierda el recién entrado Ramón Abila quien lanzó un centro rasante para que Jara se tirara y empujara la pelota a la red. Boca ganó como suelen decir sus hinchas "a lo Boca", porque más allá de la deuda futbolística el público estalló de alegría con el gol agónico y generado con más empuje que juego.

La euforia desatada por la victoria llevó al ‘Mellizo’ a festejar el gol dentro del campo de juego y a que los jugadores, como hace años no sucedía, terminaran saludando a ambas tribunas cabeceras y lanzando pelotas a los hinchas.

El saldo negativo para Boca radica en que perderá a Frank Fabra y a Cardona para la próxima fecha de la Superliga por haber llegado ambos a las cinco amarillas, y como positivo la distancia de ocho puntos sobre su inmediato perseguidor, Talleres de Córdoba, al que enfrentará por la fecha 21.